Tehnikaülikooli uus nõukogu valmistub rektori valimisteks

Tehnikaülikooli pressiesindaja Krõõt Nõges ütles ERR-ile, et eeldatavasti kuulutab nõukogu välja rektori valimised. Praegune rektor Jaak Aaviksoo on selles ametis olnud 2015. aastast.

Valitsus kinnitas Tallinna Tehnikaülikooli nõukogu uue koosseisu mullu detsembris. Nõukogu liikmetena jätkavad Ardo Kamratov, Robert Kitt, Gunnar Okk, Mart Saarma ja Andres Öpik. Uued liikmed on Heiti Hääl, Tõnis Kanger, Piret Mürk-Dubout, Arvo Oorn, Tiina Randma-Liiv ja Maive Rute.

Nõukogu on ülikooli kõrgeim juhtorgan, kes vastutab ülikooli arengu ning oluliste majandus-, finants- ja varaga seotud otsuste tegemise eest.

Ülikooli nõukogu koosseisus on 11 liiget. Viis liiget nimetab ülikooli senat, ühe liikme Eesti Teaduste Akadeemia ning viis liiget haridus- ja teadusminister, lähtudes sellest, et enamik tema nimetatud isikutest on ettevõtjate või tootmise kutse- ja erialaliitude esindajad ja et nõukogu koosseisust enamiku moodustavad isikud, kes ei ole ülikooli töötajad.

Eelmise nõukogu volitused lõppesid tänavu 20. jaanuaril, uue nõukogu volitused algasid 21. kuupäeval.