Balti äride müüki kaaluva Fortumi turuosa Eesti kaugkütteäris on 16 protsenti

Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Soome Järvenpää soojusäride müüki kaaluva Soome energiakontserni Fortum turuosa moodustab Eesti kaugkütteärist umbes 16 protsenti. Ettevõtte käive ja kasum on aasta-aastalt kerkinud.

Rahvusvahelisse kontserni Fortum Oyj kuuluv Fortum teatas eelmisel nädalal, et kaalub Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Soome Järvenpää soojusäride müüki. Eestis tegutseb ettevõte Pärnus Fortum Eesti nime all, mis kuulub sajaprotsendiliselt Fortumile, Tartus aga Tartu Fortumina, mille osalus jaguneb Fortumi ja Janek Veeberi kontrolli all oleva AS-i Giga vahel. Viimasele kuulub ettevõttest 40 ja Fortumile 60 protsenti.

Fortumi põhitegevusalad Eestis on soojuse tootmine, jaotamine ja müük ning elektrienergia tootmine. Lisaks pakub ettevõte Tartus kesklinnas ja Lõunakeskuse piirkonnas ning Pärnu kesklinnas ka kaugjahutuse teenust.

Majandusministeeriumi andmetel on kogu Eesti soojustarbimine aastas alla 6300 gigavatt-tunni. Kaugküte moodustas sellest 2018. aastal 70 protsenti ehk 4400 gigavatt-tundi ja Fortumi osa kaugkütteturust oli Tartus ja Pärnus kokku umbes 700 gigavatt-tundi ehk 16 protsenti.

2018. aastal suurenes Fortum Eesti kasum võrreldes 2017. majandusaastaga 53 protsenti, puhaskasumit teeniti 6,4 miljonit eurot. Ettevõtte käive oli samal ajal üle 19 miljoni euro ning see on sarnaselt kasuminumbrile aasta-aastalt kasvanud.

Elektrienergia müük moodustas müügitulust 44 protsenti ning soojusenergia müük 52 protsenti. Täistööajaga töötajaid oli ettevõttes 52.

Fortum Tartul on omakorda kolm tütarettevõtet: Tartu Keskkatlamaja müüb soojus- ja jahutusenergiat, Anna Soojus toodab soojus-, jahutus- ja elektrienergiat ning Tartu Jõujaam varustab kohalike kütustega ja toodab kütteturvast.

Fortum Tartu teenis 2018. aastal 6,9 miljonit eurot puhaskasumit ning nende käive oli 6,4 miljonit eurot. Võrreldes eelnenud aastaga kasvasid nii käive kui kasum.

Aastaaruandes ütles Fortum Tartu juhatuse esimees Margo Külaots, et majandusaasta läks korda ning konkurentsivõimelise hinna tõttu on nende klientide arv stabiilselt kasvanud. 2018. aastal kerkis kaugküttevõrguga ühendatud klientide arv Tartus 1480-ni.

Fortum tegutseb kümnes riigis ning varustab soojusega 20 linna maailmas. Ettevõttel on ligi 160 hüdroelektrijaama, 20 koostootmisjaama, kuus jäätmepõletusjaama ning traditsioonilised elektri- ja tuumajaamad.

Baltikumis ja Poolas on Fortumil 530 töötajat. Kontserni käive oli mullu 5,4 miljardit eurot, kasum 1,1 miljardit eurot. Ettevõtte EBITDA oli 1,7 miljardit eurot, mis on aasta varasemaga võrreldes 16-protsendine kasv.