2020. aasta riigieelarves on Turba-Rohuküla raudtee projekteerimiseks eraldatud kaks miljonit eurot. Eelmisel nädalal sõlmis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) ASiga Eesti Raudtee lepingu, millega anti need kaks miljonit eurot ettevõttele üle Turba-Rohuküla raudtee projekteerimiseks, ütles ERR-ile MKM-i raudteetalituse juhataja Indrek Laineveer.

"Lepingu põhjal on Eesti Raudteel kohustus hiljemalt järgmise aasta lõpuks projekt valmis saada. Projekti põhieesmärgiks on viia läbi ettevalmistavad tegevused, et oleks loodud eeldused Haapsalu raudtee teise etapi ehk Turba–Rohuküla lõigu ehitushangetega alustamiseks," lausus Laineveer.

Eesti Raudtee peab läbi viima vajalikud tehnilised uuringud (keskkonnamõju hindamine, geodeesia, geoloogia, hüdrogeoloogia, sildade uurimustööd), mis on aluseks eelprojekti ja põhiprojektide koostamisel. Lisaks peab ettevõte väljastama projekteerimistingimused ning koostama ehitustööde kalkulatsioonid.

Lisaks peab Eesti Raudtee koostama rööbastee, sildade ning viaduktide põhiprojektid, mis on aluseks ehituslubade taotlemisele ja ehitushangete väljakuulutamisele, selgitas Laineveer.

Turba-Rohuküla raudtee rajamiseks vajaminev maa on MKM-il olemas. Keskkonnaministeerium andis eelmisel teisipäeval selleks üle Läänemaal asuvad kinnistud.

Laineveer ütles, et MKM võttis maad üle eesmärgiga, et tulevikus saaks Haapsalu raudtee ehitada. "Millal raudtee ehitamiseks läheks, on täna veel vara öelda, sest ehituseks ei ole raha eraldatud," ütles ta.

Raudtee täpsem maksumus selgub Laineveeri sõnul projekteerimise käigus, kui pannakse paika raudteetrass ning vajalikud ehitised ja rajatised.