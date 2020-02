Võimude hinnangul lavastas Smollett rünnaku selleks, et endale tähelepanu ja kuulsust võita. Smollett ja tema advokaadid on süüdistust eitanud, vahendasid BBC ja Yle.

36-aastast sarja "Empire" näitlejat süüdistati selles, et ta korraldas Nigeeriast pärit vendade ja "Empire'i" statistide Olabinjo ja Abimbola Osundairo abil enda rünnaku. Esialgu ütles Smollett politseile, et 29. jaanuaril varahommikul ründasid kaks meest teda Chicago metroojaamas restorani ees. Smollett, kes on avalikult gei, kirjeldas oma ründajaid kui valgeid mehi, kes kandsid suusamaske ja küsisid temalt, kas tema on "see homoneeger "Empire'ist" ja ründasid teda seejärel köie ja valgendiga. Sündmuskohalt põgenedes karjusid mehed Smolletti väitel, et "See on MAGA-riik!" [MAGA – Make America Great Again – toim].

Smolletti väited pälvisid USA avalikkuses palju tähelepanu ning kaasaelamist.

Peagi hakkasid esile kerkima ebakõlad näitleja jutus ning Smollett vahistati esimest korda veebruaris ja talle esitati süüdistus korrarikkumises. Prokurörid otsustasid süüdistusi juurde lisada, sest Smollett valetas politseile väidetavalt kahel korral.

Pärast vahistamist lõigati Smollett "Empire'i" viienda hooaja kahest viimasest episoodist välja.

Märtsis võttis aga prokuratuur esialgsed Smolletti vastu esitatud süüdistused tagasi ning see samm pälvis palju kriitikat.

Augustis hakkas prokuratuuri loobumistotsust ja juhtumit ennast uurima eriprkurör Dan Webb ning selle protsessi tulemusena jõutigi nüüd uute süüdistuste esitamiseni.