Google ja EL vaidlevad 2,4 miljardi euro suuruse trahvi üle

Google kaebas edasi Euroopa Komisjoni trahvi aastast 2017, mis kehtestati konkurentsireeglite väidetava rikkumise tõttu.

Kokku on Brüssel kehtestanud Google'ile enam kui kaheksa miljardi euro ulatuses trahve. Google kavatseb paari kuu jooksul edasi kaevata kõik kolm trahvi.

2018. aastal trahvis EL-i konkurentsivolinik Margrethe Vestager Google'it rekordilise 4,34 miljardi euroga seoses operatsioonisüsteemiga Android.

Möödunud aastal kehtestas Vestager Google'ile 1,49 miljardi euro suuruse trahvi dominantse turupositsiooni kuritarvitamise eest veebiotsingute reklaamiturul.

Kolmapäeval mõistis Google kohtus hukka Euroopa Liidu otsuse ettevõtte internetiostuteenuse kohta.

"Kui Google oleks seisnud komisjoni otsusega silmitsi 2008. aastal, siis poleks Google'il olnud muud valikut, kui loobuda oma innovaatilisest tehnoloogiast ja parandatud disainist," ütles Google'i advokaat Thomas Graf Euroopa üldkohtus.

Euroopa Komisjoni nõudmised kahjustavad tema sõnul lõpuks tarbijaid ja internetikasutajaid.

"Google'i staatus digitaalajastu hiiglasena on vastuvaidlematu ning kuni hiljutise ajani ilma kahtluseta," ütles aga Komisjoni advokaat Nicholas Khan.

"Google'i käitumine kujutab endast tõsist juhtiva rolli ärakasutamist, mis peab lõppema, muidu see hävitab konkurentsi kõikidel turgudel, kuhu see otsustab siseneda," ütles Google'i vastu kolme ettevõtet esindav advokaat Thomas Höppner.

Google'i argumendid tuginevad oodatult väitele, et sel on õigus oma teenustele eeliseid tagada. Samuti võidakse argumenteerida, et EL pole oma juhtumis arvestanud veebipoodide Amazon ja eBay tõusuga.