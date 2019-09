EL-i konkurentsivolinik vihjas andmekaitsereeglite karmistamisele

Vestager ütles, et kuigi eurooplastel on läbi EL-i andmekaitsemääruste kontroll oma andmete kasutamise üle, "on vaja ka laiemaid reegleid tagamaks, et see, kuidas firmad andmeid koguvad ja kasutavad, ei kahjusta ühiskonna alusväärtusi".

Vestager nimetati teiseks ametiajaks Euroopa Komisjoni konkurentsivolinikuks. Lisaks sellele anti talle ka Komisjoni juhtiva asepresidendi volitused, et kujundada Euroopa Liidu digipoliitikat.

Oma esimesel ametiajal teenis Taani poliitik maailma võimsaimate tehnoloogifirmade üle järelevalvaja maine, kuivõrd ta määras hiidudele nagu Apple ja Google miljarditesse ulatuvaid trahve.

Praegu uurib ta, kas jaehiid Amazon on kuritarvitanud sõltumatute kaupmeeste andmeid, et saavutada turul ebaõiglast eelist.

Oma uue volitusega teha "Euroopa digiajastu nõuetele vastavaks" näib Vestager jätkavat tööd, mis sai alguse mullu jõustunud EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR).

Vestager ütles, et on mures selle pärast, kuidas veebiplatvormid "moonutavad seda, kuidas me maailma näeme, vahenditega, mida me tihti isegi ei märka".

Ta ütles, et andmetel on aina olulisem roll selles, kuidas inimesed mõtlevad ja talitavad. Ta ei toonud välja konkreetseid firmasid, kuid tema kommentaar vihjab sellele, et ta jätkab survet USA tehnoloogiahiidudele.

"Kui käputäis firmasid omavad meie kohta palju andmeid, võib see aidata neil mõjutada otsuseid, mida me teeme," märkis ta.