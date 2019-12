Konkurentsiamet käskis USA tehnoloogiahiiul täpsustada reegleid, mille alusel Google Ads reklaamiplatvorm toimib ja mis protseduuride järgi teatud reklaamijate kontod külmutatakse.

See on suuruselt kolmas trahv, mille Prantsuse konkurentsiamet turupositsiooni kuritarvitamise eest määranud on, ütles ametkonna juht Isabelle de Silva.

Google'il on otsingupõhiste reklaamide turul erakordne liidripositsioon ja selle turuosa on kusagil 90-100 protsendi vahel, märkis ta.

"Suure võimuga kaasneb suur vastutus," ütles de Silva.

Google ei tohi rakendada oma reegleid meeleavaldselt ja peab pakkuma reklaamijatele reeglites selgust, teatas konkurentsiamet. Ta lisas, et praegune ebaselgus võis kahjustada innovatsiooni.

Google'ile anti kaks kuud, et tulla välja ettepanekutega oma praktika reeglitega kooskõlla viimiseks.