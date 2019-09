Leppe järgi maksab firma maksude vältimise eest 500 miljonit eurot trahvi ja veel 465 miljonit eurot, et vaidlus ametivõimudega lõpetada.

Google kinnitas leppeni jõudmist pressiteate vahendusel ning tervitas asjaolu, et aastaid kestnud vaidlus lõpuni jõudis.

Sarnastele maksuvaidlusi puudutanud kohtuvälistele lepetele on Google viimastel aastatel jõudnud ka Itaalias ja Ühendkuningriigis, ehkki seal on makstav summa oluliselt väiksem olnud.

Ühendkuningriigis maksis Google 2016. aastal 130 miljonit eurot ja 2017. aastal maksti Itaalia ametivõimudele 306 miljonit eurot.

Google teatas, et tahab nüüd näha rahvusvahelist reformi, et luua selge maksusüsteem tehnoloogiahiidude jaoks.

Prantsuse justiitsminister Nicole Belloubet ja eelarveminister Gerald Darmanin tervitasid leppeni jõudmist ja märkisid, et see on kaks aastat kestnud raske töö vili.

"See tulem on hea uudis riigi rahandusele ja eelarvelisele õiglusele Prantsusmaal," ütlesid ministrid ühisavalduses.

Belloubeti sõnul näitas lepe, et Prantsuse ametivõimudel on vahendid, et tagada õiglane maksustamine.

"See on ajalooline lepe nii meie rahaasjade jaoks, aga ka sellepärast, et see märgib ühe ajastu lõppu," ütles Darmanin. "Normaliseerides Google'i olukorra Prantsusmaal, vastas see lepe meie kodanike nõudmistele fiskaalse õigluse vallas."

Lepe tuli ajal, mil Prantsusmaa ja teised Euroopa riigid proovivad jõuda Ühendriikidega leppeni digihiidude maksustamise osas.

Google, nagu ka teised Ameerika hiiud, on oma Euroopa peakontorid paigutanud madala maksumääraga Iirimaale. Riigid nagu Prantsusmaa heidavad aga ette, et seeläbi välditakse maksude maksmist üüratu kasumi ja käibe pealt, mida teenitakse teistes Euroopa riikides.

Prantsuse parlament võttis juulis vastu seaduse, mille maksustati tehnoloogiahiidude Prantusmaal tehtud käive. USA president Donald Trump reageeris sellele raevukalt ja ähvardas vastulöögi anda.

President Emmanuel Macron ütles augustis G7 tippkohtumisel, et ühenduse liidrid jõudsid tehnoloogiahiidude maksustamise osas leppeni, ehkki selle täpsemad detailid ei ole veel paigas.

Macron on öelnud, et augustis kehtestatud maks tühistatakse, kui Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) riigid jõuavad maksustamise osas rahvusvahelise leppeni. Pariis loodab, et see juhtub järgmisel aastal.