Antarktikas mõõdeti rekordilised 20,7 kraadi sooja

Antarktikas registreeriti uueks soojarekordiks 20,7 kraadi, see on teadaolevalt esimene kord, kui õhutemperatuur tõusis üle 20 kraadi.

"Me pole kunagi nii kõrget temperatuuri Antarktikas täheldanud," ütles Brasiilia kliimateadlane Carlos Schaefer neljapäeval AFP-le.

Ta täpsustas aga, et mandri põhjatipu lähedasel saarel asuvas seirejaamas 9. veebruaril tehtud mõõtmise tulemusel "ei ole kliimamuutuste kogupildile mingit tähendust", kuna tegu ühekordse mõõtmisega, mitte pikaajalise vaatluse tulemusega.

Andmed selle kohta, et jäisel mandril registreeritakse praegu nii kõrgeid temperatuure, suurendavad veelgi hirmu planeedi soojenemise pärast.

Mõõtmine toimus Seymouri saarel, mis on osa Antarktika põhjatipu poolsaarest välja ulatuvast saarteahelast. Saarel asub Argentina Marambio uurimisbaas.

Mullateadlase Schaeferi sõnul tehti mõõtmine 20 aastat kestnud uurimisprojekti raames, mis käsitles kliimamuutuste mõju piirkonna igikeltsale.

Eelmine kõrgeim tulemus oli 19 kraadi ringis, ütles ta.

"Me ei saa seda kasutada tuleviku kliimamuutuste prognoosimiseks, vaid see on lihtsalt signaal piirkonnas toimuva kohta," ütles Schaefer.

Siiski lisas ta, et Antarktikas pole sellist temperatuuri kunagi varem registreeritud.

Liustike ja eriti Antarktika jäämassiivide sulamise kiirenemine aitab kaasa merevee taseme tõusule, ohustades rannikualade suurlinnu ja väikeseid saareriike.

Uudis saabus nädal peale seda, kui Argentina meterelooogiaamet oli Antarktikas rekordiliselt sooja päeva mõõtnud - keskpäevane kõrgeim näit oli Esperanza baasis 18,3 kraadi.

Eelmiseks rekordiks oli 2015. aasta 24. märtsil mõõdetud 17,5 kraadi. Argentina meteoroloogiaamet on Antarktika temperatuure registreerinud 1961. aastast alates.

Viimane kümnend on olnud rekordiliselt kuum ning 2019. aasta on pärast 2016. aastat olnud kõigi aegade kuumim aasta.

Näib, et ka 2020. aastal jätkub see suundumus - eelmine kuu oli Antarktikas kõigi aegade kuumimaks jaanuariks.