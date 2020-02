Kallas rääkis ERR-ile, et eelkõige räägivad nad positiivsest alternatiivist, mida erakond Eestile pakub.

"Meie seisame sellise Eesti eest, mis on avatud, sõbralik ja kus koheldakse kõiki lugupidamisega, kus hoitakse Eesti rahvusvahelist mainet kõrgel, ei norita tüli Venemaaga ja kus hinnatakse edasipüüdlikkust ja eraalgatust. Räägimegi täna sellest, milliste algatustega meil on plaanis välja tulla," lausus ta.

Kallas tõi välja kolm teemat, millest esimesena nimetas eestikeelset haridust. Reformierakond soovib, et enam ei kasvaks lapsi, kelle keeloskus on madalal tasemel või kes üldse eesti keelt ei oska. Selleks peaks tegema plaani koos vene kogukonnaga, et üleminek ei oleks järsk. Alustada tuleks tema sõnul lasteaedadest.

Ka võiks Kallase sõnul kaaluda puhtalt vene keele ja kultuuri suunaga riigigümnaasiumi tegemist, nii nagu on olemas saksa gümnaasium ja inglise kolledž.

Teine teema puudutab maksusüsteemi. Reformierakonna hinnangul tuleb tagasi liikuda lihtsa ja selge maksusüsteemi poole.

Kolmanda teemana tõi Kallas välja kliimat puudutavad ettepanekud, kuidas Eesti saaks kliimatemaatika meie majandusele kasuks pöörata. Näiteks võiks luua kliimafondi.

"Luua fond, kust saaks ettevõtted tuge, et teha kliimaneutraalseid tooteid või aidata kliimaneutraalsuse poole liikumisel, viia oma tootmist vastavaks. Samuti võiks see kliimafond tegelda planeeringumenetlustega, nii et suured energiapargid ei jääks detailplaneeringute taha, vaid neid saaks edasi viia," rääkis ta.

Poliitilisest olukorras rääkides ütles Kaja Kallas, et vaidlus pensionisüsteemi lõhkumise üle on valitsuskoalitsiooni lühiajaliselt küll rohkem kokku sidunud, aga kuna tegemist on pikaajalist negatiivset mõju avaldava poliitilise sammuga, siis on Reformierakond seisnud jõuliselt teise pensionisamba lõhkumise vastu.

"Pensionisamba lõhkumise vastasseis kestab veel kuid. Uus menetlus riigikogus, seejärel ilmselt riigikohtus. See pikaldane ummikseis ja ebamäärasus hakkab kulutama valitsuse tööindu, sest kogu tähelepanu kulub ühe erakonna ühe valimislubaduse täitmise peale."

Reformierakonna üldkogu toimub 28. märtsil ning seal valitakse erakonnale ka juhatus ja esimees. Pärnus ning Kallas kinnitas, et kavatseb uuesti erakonna juhiks kandideerida.