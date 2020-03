Reformierakonna juhatusse kuulub koos erakonna esimehega 17 liiget. Juhatusse pürgib lisaks Kallasele veel 24 inimest.

Üle-eestiliselt kandideerivad Reformierakonna juhatusse Yoko Alender, Urmas Klaas, Urmas Kruuse, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Kristen Michal, Marko Mihkelson, Urmas Paet, Keit Pentus-Rosimannus, Hanno Pevkur, Signe Riisalo, Taavi Rõivas, Andrus Seeme, Andres Sutt, Aivar Sõerd, Urve Tiidus, Kristo Enn Vaga ja Mart Võrklaev.

Erakonna põhikirja järgi valitakse Reformierakonna juhatusse üks kandidaat Põhja, üks Lõuna ja üks Lääne regioonist.

Põhja regiooni kandidaadid on Aleksandr Holst, Kuno Järv ja Maris Toomel. Lõuna regiooni kandidaadid on Rait Pihelgas ja Maido Ruusmann. Lääne regiooni kandidaat on Jaanus Ratas.

Võrreldes 2018. aasta juhatuse valimistega ei kandideeri tookord juhatusse valitud inimestest enam Anne Sulling, Arto Aas (lahkus mullu maikuus Reformierakonnast ja seega ka selle juhatusest), Eerik-Niiles Kross ja Laine Randjärv.

Uude juhatusse pürgivad eelmisel korral mitte kandideerinud või mitte valituks osutunud Andres Sutt, Mart Võrklaev, Kristo Enn Vaga, Keit Pentus-Rosimannus, Signe Riisalo, Yoko Alender üle-riigiliste kandidaatide seast ning Aleksander Holst, Kuno Järv, Rait Pihelgas ja Maido Ruusmann regioonide kandidaatide seast.

Juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete valimine toimub Reformierakonna üldkogul 28. märtsil 2020 Pärnu kontserdimajas.

Kaja Kallas valiti Reformierakona esimeheks 14. aprillil 2018. Tema juhtimisel võitis erakond kindlalt 2019. aasta riigikogu valimised (28,9 protsenti häältest ja 34 kohta riigikogus), kuid järgnenud läbirääkimistel jäi Reformierakond opositsiooni. Kallas ise kogus Harju- ja Raplamaal 20 072 häält, mis oli viimastel valimistel parim isiku tulemus.

Mitu kandidaati oli Reformierakonna esimehe valimistel viimati 2017. aasta jaanuaris, kui erakonna esimeheks pürgisid Hanno Pevkur ja Kristen Michal. kui Pevkur pälvis toona 1048 ja Michal 635 erakonna liikme toetuse.

Reformierakonna esimehed

- 1994–2004 Siim Kallas

- 2004–2014 Andrus Ansip

- 2014–2017 Taavi Rõivas

- 2017–2018 Hanno Pevkur

- 2018–... Kaja Kallas