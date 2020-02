Pool maailma majandusest on kohustunud saavutama süsinikuneutraalsuse

Praeguseks on 49 protsenti maakera GDP-st ehk 39 triljonit dollarit kaetud süsisnikuneutraalsuse lubadusega, vahendas Euractiv.com Londonis tegutseva mõttekoja Energy and Climate Intelligence Unit (ECIU) analüüsi tulemusi.

Kokku on 121 riiki kehtestanud mehhanisme, mis mahuvad Rahvusvahelise Kliimapaneeli (IPSS) 2018. aastal tehtud üleskutses esitatud ajaraamidesse.

IPCC on hoiatanud oma eriraportis, et maakera keskmine temperatuur on tööstusajastu eelse perioodiga võrreldes juba tõusnud ühe Celsiuse kraadi võrra ning kui see kasvab kahe kraadi võrra, suurendab see märgatavalt põua, üleujutuste, äärmuslike kuumalainete ohtu ja võib põhjustada sadade miljonite inimeste vaesust. Raporti kohaselt oleks maakeral 66-protsendiline võimalus saavutada Pariisi kliimaleppe kõige ambitsioonikamad eesmärgid, kui suudetakse 2047. aastaks saavutada kliimaneutraalsus.

"Erakordne, et ainult 18 kuud pärast IPCC kliimaraporti avaldamist, milles näidati teaduslikult vajadust saavutada 2050. aastaks süsinikuneutraalsus, on riigid, regioonid ja linnad, mis esindavad kokku peaaegu poolt globaalsest majandusest, võtnud endale kohased eesmärgid," ütles ECIU director Richard Black.

"Enamus neist eesmärkidest on praegu ainult eesmärgid, aga ikkagi, see näitab, kui kiiresti poliitikud tulevad kaasa teaduslike argumentidega ning - linnade ja regioonide puhul - tegutsevad iseseisvalt, kui nende riigi juhtkond ei ole samme astunud," lisas Black.

Kõigest üheksa kuud tagasi oli ECIU analüüsi kohaselt kliimaneutraalsuse eesmärgiga ühinenud kõigest 15 riiki, mis esindasid 16 protsenti globaalsest GDP-st, detsembris oli see tase jõudnud 40 protsendini.