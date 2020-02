Prantsusmaal on sel kuul saanud vastukaja juhtum, kus veebis islamit kritiseerinud koolitüdruk hakkas saama ähvardusi ning lõpuks pidi ta oma julgeoleku huvides kooli vahetama. Prantsusmaa võimud, sealhulgas president Emmanuel Macron on koolitüdruku kaitseks sõna võtnud ja rõhutanud, et blasfeemia ehk pühaduseteotus ei ole Prantsuse seaduste kohaselt kuidagi kuritegu.

Sündmused said alguse juba jaanuari keskel, kui Grenoble'i piirkonnas elav 16-aastane koolitüdruk Mila postitas oma Instagrami-kontole video, kus võttis sõna islami teemal. Tema peamiselt meigivideote poolest tuntud Instagrami-konto on väga populaarne, vahendasid Le Point, BBC ja Guardian.

Instagrami-videos meenutas Mila seda, kuidas üks meessoost kommentaator oli talle väga intensiivselt külge löönud. Mila omakorda vastas, et on lesbi ning et Lähis-Ida taustaga mehed teda ei huvita. Moslemist kommentaator oli seepeale kutsunud teda "räpaseks lesbiks", "räpaseks hooraks" ja rassistiks. Selle peale avaldas Mila omakorda video, kus tegi teravat ja kohati ebatsensuurset kriitikat islami aadressil.

"Ma vihkan religiooni. Koraan on viha religioon," teatas ta näiteks. "Ma ei ole rassist. Sa ei saa olla rassist religiooni suhtes. Ma ütlesin, mida mõtlesin, sa ei saa sundida mind seda kahetsema."

Mila video levis sotsiaalmeedias kulutulena. Tema toetajad lõid hashtagi #JeSuisMila. Kriitikud, kelle meelest ta solvas suure osa elanikkonna usulisi tundeid, aga tulid välja hashtagiga #JeNeSuisPasMila.

Koheselt hakkas ta saama ka tapmisähvardusi ning tema isikuandmeid, sealhulgas seda, kus ta koolis käib, hakati samuti veebi postitama.

Pärast video postitamist ta kooli ei läinud ning 10. veebruaril kinnitas haridusminister Gabriel Attal meediale, et Mila on viidud üle teise kooli, mida hoitakse tema julgeoleku huvides saladuses.

Prantsusmaal on rangelt sekulaarne põhiseadus ja riigikorraldus, samal ajal elab riigis ka rohkelt moslemeid. See asjaolu on varemgi pingeid tekitanud, näiteks siis, kui valitsus kehtestas ühena esimestest Euroopa riikidest nn burkakeelu.

11. veebruaril võttis Mila teemal sõna ka president Emmanuel Macron, kes rõhutas, et blasfeemia ei ole kuritegu.

"Selles debatis oleme me justkui ära unustanud selle, et Mila on alaealine. Me võlgneme talle kaitse koolis, tema igapäevaelus, tema liikumistel," rääkis Macron intervjuus ajalehele Le Dauphiné Libéré.

"Seadus on selge: meil on õigus pühaduseteotuseks, kriitikaks, religiooni naeruvääristamiseks. Vabariiklik kord ei ole moraalne kord - mis on ebaseaduslik, on viha õhutamine ja inimese väärikuse ründamine," lisas president.

Pärast skandaali andis Mila ka oma seni ainsa intervjuu telesaates "Quotidien".

Mila vabandas seal nende inimeste ees, kes praktiseerivad oma usku rahumeelselt. Ta avaldas ka kahetsust mõnede tema poolt videos kasutatud vulgaarsete sõnade eest, kuid tervikuna jäi ta oma seisukohale kindlaks.

"Ma absoluutselt ei kahetse seda, mis ma ütlesin, see oli tõesti minu mõte," lausus ta.