Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) ütles, et praegu on ametis endine nõukogu koosseis, sest tähtaeg on pikenenud tänu sellele, et uut nõukogu ei ole kinnitatud.

"11. märtsil, kui kõik hästi läheb, on Eesti Panga seadus uuesti riigikogu teisel lugemisel. Kui teine lugemine lõpetatakse, siis märtsikuus võetakse seadus vastu. Ja siis ühe kuu jooksul peavad riigikogu fraktsioonid ja ka Eesti Panga nõukogu esimees peab oma esindajad määrama rahanduskomisjonile," selgitas Kokk asjade käiku.

"Me katkestasime teise lugemise detsembris sellepärast, et Euroopa Liidu keskpangaga oli vaja seadus kooskõlastada. Ja ega siis enam ju ühtegi sellist teravat küsimust saalis ei olnud. Me lahendasime selle seaduse ära, et ei tekiks sellist olukorda, et nõukogu esimees või fraktsioonid ei esita oma esindajad tähtajaks," lausus Kokk.

Möödunud aasta septembris hääletas parlament maha Eesti Panga nõukogu esimehe Mart Laari välja pakutud nõukogu liikmete kandidaadid ja Laarile heideti ette, et kandidaate välja käies ei konsulteerinud ta riigikoguga.

Kokk rääkis, et uue seadusega on varasemad probleemid lahendatud ning eelnõu valmis konsensuslikult.