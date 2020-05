Eesti Panga uus nõukogu võib ametisse astuda juba enne jaanipäeva

Laar esitas liikmekandidaadiks neli valdkonna asjatundjat: Kaie Keremi, Enn Listra, Rein Minka ja Urmas Varblase. Kõik kandidaadid kuulusid ka nõukogu eelmisesse koosseisu.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (Isamaa) ütles ERR-ile, et fraktsioonidel on aega 2. juunini, et oma kandidaadid esitada.

"Loodame, et enne jaanipäeva on nõukogu ametisse kinnitatud. Selle kõigega käivad teatud protsessid kaasas," ütles Kokk.

Laari esitatud kandidaatide kohta ütles Kokk, et nõukogu esimeest usaldatakse ja kandidaadid nimetatakse ilmselt ametisse.

Kokk selgitas, et edaspidi võtab uue nõukogu ametisse nimetamine aega maksimaalselt neli kuud.

"Kui näiteks fraktisoon selle aja jooksul oma kandidaati ei esita, siis neil selle koosseisu juures nõukogus esindajat ei ole," ütles Kokk.

Tulenevalt mai algusest jõustunud Eesti Panga seaduse muudatusest, peab nüüd nõukokku kuuluma esindaja igast riigikogu fraktsioonist, esimees ning esimehe valitud neli valdkonna asjatundjat.

Praeguse nõukogu liikmete volitused aegusid möödunud aasta veebruaris, kuid Laar esitas riigikogule uued kandidaadid alles sügisel. Laari esitatud liikmetele hääletasid riigikogus vastu Reformierakonna ja EKRE fraktsioon, sest Laar ei konsulteerinud nende arvates enne kandidaatide nimetamist piisavalt riigikoguga.

Pärast seda hakkas riigikogu rahanduskomisjon töötlema välja Eesti Panga seaduse muudatusi, mille tulemusena muutuks protsess kiiremaks ja rohkem reglementeerituks.

Laar on varem öelnud, et EKRE esindajat tema panga nõukogus ei näeks, sest see võib rikkuda Eesti mainet.

Senisesse Eesti Panga nõukogusse kuuluvad Mart Laar, Urmas Varblane, Rein Minka, Kaie Kerem, Liina Tõnisson, Kalev Kallo, Jaanus Tamkivi ja Enn Listra.