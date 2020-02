Tšehhi peaminister: EL-i eelarvekava üle on oodata karme kõnelusi

Peaministri sõnul on ühtekuuluvusfondi järsk kärpimine väga kahjulik eriti liikmesriikide suurtele taristuprojektidele ning takistab seega Ida-Euroopa ühendamist Euroopa ühisesse transpordivõrku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Babiši sõnul kavatsevad ühtekuuluvusfondist raha saavad riigid küsimuse kindlasti tõstatada neljapäeval algaval Euroopa Liidu ülemkogu erakorralisel kohtumisel, kus järgmise seitsme aasta eelarves kokkuleppele püütakse jõuda.

"Enne kui me kohtusime Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja Charles Micheliga, oli eelmise Euroopa Komisjoni pakkumine seitse miljardit eurot väiksem ja nüüd on see isegi veel väiksem, sest komisjon võttis 7,5 miljardit eurot ühtekuuluvusfondist õiglase ülemineku fondi. See ei tee meid õnnelikuks ja oodata on karme kõnelusi, " rääkis Babiš.

"Ma mõistan täielikult netomaksjate positsioone, nad tahavad maksta vähem. Minu jaoks pole see probleem, kuid kõige tähtsam on, et kust me selle raha siis saame?" lisas ta.