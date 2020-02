Hiinas jõudis ametlik koroonaviirusese surnute arv üle 2000

Hiinas on uude koroonaviirusesse surnud 2004 inimest, teatasid kolmapäeval võimuesindajad.

Hubei provintsi võimude andmetel on viimasest kokkuvõttest saadik surnud 132 inimest ja uusi nakatumisi avastatud 1693. Mujal riigis on surnud veel neli inimest. Kokku oli uusi nakatumisi riigis 1749, mis on kõige väiksem number sel kuul.

Viirusesse on nakatunud rohkem kui 74 185 inimest ja viiruse leidmisest on teatanud umbes 25 riiki.

Hiinast alguse saanud uue koroonaviiruse puhang ei ole kontrolli alt väljunud, kuid olukord on väga ohtlik, ütles teisipäeval ÜRO peasekretär António Guterres.