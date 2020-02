Tallinnas töötav hiinlane saatis kodumaale 20 000 näomaski

Tallinnas restorane pidav Hiina kokk saatis kodumaale 20 000 näomaski, mille ta ostis kokku Eesti ehituspoodidest. Ta rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et see oli tema kui välismaal elava hiinlase kohustus.

Kui Eestis vaieldakse praegu selle üle, kas me räägime Hiina uuest koroonaviirusest ehk liialt palju, kuna siin reaalset ohtu praegu ei ole, siis Hiinas on olukord halb ja Han Yang tundis kohustust kodumaad aidata. Ta ostis nii pealinna kui ka Tartu ehituspoodidest kokku üle 20 000 näomaski ja saatis need Hiina, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõikidelt välismaal elavatelt hiinlastelt oodatakse, et nad saadaksid kodumaale maske. See on see, mida meilt eeldatakse. Ma olen hiinlane. Ma pean oma perekonda, oma sõpru ja oma riiki aitama," rääkis Han.

Ehituspoodidesse pöördus Han sellepärast, et lihtsamad, meditsiinis kasutatavad maskid olid juba igalt poolt otsas.

"Iga kord, kui ma küsisin, et kas teilt oleks võimalik veel maske osta, küsiti minult, kui palju ma soovin. Vastasin alati küsimusega: "Kui palju teil müüa oleks?"," ütles Han.

Seda, et Hiinas on maskide puudus, kinnitas ka Pekingis asuva Eesti saatkonna töötaja Laura-Liisa Laving. Kuigi tänavatel on nüüd juba rohkem inimesi, tasapisi hakatakse avama kontoreid, restorane ja parke, on mask endiselt nendesse kohtadesse pääsemise eelduseks.

"Kui avalikesse kohtadesse, näiteks poodidesse või restoranidesse sisse minna, siis igal pool ukse peal kraaditakse ja mõõdetakse temperatuuri ja ilma maskideta kuhugi sisse ei saa praegu," rääkis konsul.

"Praegu on nii, et kõige populaarsem kaubamaja, mis siin põhiliselt maske müüb, ütleb, et müüvad iga päev üle Hiina kokku 10 000 maski ja tellimustele on väga kindlad piirangud seatud. Olenevalt poest võib osta kümme maski inimese kohta," lisas ta.

Ka Eesti saatkonna töötajad tellisid maske Jaapanist ja Tallinnast, sest Pekingist neid enam ei saanud.

Han Yang rääkis, et tema saadetud maskidest on osa veel alles ja ta jagab neid hea meelega ka Hiinas viibivatele eestlastele.