Venemaa kehtestab alates neljapäevast Hiina kodanikele sissesõidukeelu, et takistada koroonaviiruse levikut. Epideemia tõttu on kannatanud Venemaa turismiettevõtted, kuid mitte ainult.

Eelmisel aastal külastas Venemaad enam kui kaks miljonit Hiina turisti. Alates neljapäevast kehtib aga neile sissesõidukeeld. Põhjuseks on koroonaviiruse epideemia Hiinas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Vene eksperdid toonitavad, et olukorda ei tasuks üledramatiseerida. "Ma arvan, et ei ole midagi hullu, kui tekib väike paus, mis on seotud meditsiinilise julgeolekuga. Venemaa ja Hiina on selle keelu eelnevalt kooskõlastanud ja ma arvan, et see ei jää kehtima sajanditeks," rääkis Venemaa teaduste akadeemia Kaug-Ida instituudi direktor Sergei Luzjanin.

Koroonaviiruse epideemia tõttu kaotasid Vene turismifirmad ja hotellid juba 1,4 miljardit rubla ehk umbes 20 miljonit eurot. Kui aga sissesõidukeeld Hiina kodanikele kestab näiteks suve lõpuni, võivad kaotused ületada 450 miljonit eurot.

On ka tunduvalt pessimistlikumaid hinnanguid. "Ettevõtetel on jäänud saamata umbes 100 miljoni dollari ulatuses kasumit. See on kasum, mille on kaotanud turismisektor kogu Venemaa peale kokku," ütles rahvusvaheliste majandussuhete uuringute instituudi direktor Viktoria Perskaja.

Samas ei kannata vaid turismivaldkond, vaid ka autotööstus. Nissani tehas Peterburis ei saa enam Hiinast varuosi.

"Hiina tehas lõpetas töö ning ei tarni enam varuosi. Tehas on suletud, töötajad istuvad kodus. Vene ettevõtted ei saa aga tööd teha, sest reservist jätkus kuuks ajaks. Ja ongi kõik. Töö seisab," selgitas Perskaja.

Alates kolmapäevast ei vormista Venemaa konsulaadid ja saatkonnad üle maailma Hiina kodanikele Vene turismi-, äri-, töö- ja õppeviisasid.