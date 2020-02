Riigis on nüüd uude viirusesse haigestunud 156 inimest.

Daegu provintsis avastati 43 haigestunut ja ülejäänud naaberprovintsidest. Nakatunute seas on ka sõdureid.

Neljapäeval kinnitasid Lõuna-Korea võimud ka riigi esimest koroonaviirusest põhjustatud surmajuhtumit, vahendas BBC.

Daegu ja Cheangdo linn on kuulutatud "spetsiaalseteks tsoonideks", sest seal on nakatumisi olnud kõige rohkem. Daegu puhul on viirusepuhangu keskmes ühe kristliku sekti kirik, mille koguduse üks liige oli hiljuti saabunud Hiinast.

Kuigi Daegu linnas elab umbes 2,5 miljonit inimest, siis praegu on linna tänavad inimtühjad, sest võimud on soovitanud inimestel siseruumides püsida.

Hiinas on uude koroonaviirusesse surnud 2233 inimest

Hubei provintsivõimude andmetel on viimasest kokkuvõttest saadik surnud 115 inimest, kellest suurem osa Wuhani linnas. Uute nakatumiste arv on provintsis langemas ja teatatud on vaid 319 uuest juhtumist. Kogu riigis oli uusi nakatumisi 411 ehk samuti palju vähem varasemaga võrreldes.

Hiinas on viirusesse nakatunud nüüdseks umbes 75 000 inimest. Veel sajad inimesed on nakatunud rohkem kui 25 riigis maailmas.

Hiina vanglates on leidnud kinnitust üle 400 uue viiruse juhtumit

Hiina vanglates on leidnud kinnitust üle 400 uude koroonaviirusesse haigestumise juhtumit, teatasid ametnikud reedel.

Hiina idaosas Shandongi provintsi Renchengi vanglas on nakatunud seitse valvurit ja 200 kinnipeetavat, teatas provintsi tervishoiukomisjon pressikonverentsil.

Shandongi justiitsosakonna juht Xie Weijun, kaks provintsi vanglaameti töötajat ja viis vangla töötajat vallandati nende juhtumite tõttu, ütlesid ametnikud.

Shandongi vanglaameti direktori Wu Lei sõnul näitavad uued juhtumid, et "meie preventsiooni- ja kontrollimeetmete elluviimine ei ole olnud tõhus".

Veel 34 haigestumisjuhtumit on Zhejiangi provintsi Shilifengi vanglas. Seal vallandati vangla direktor ja veel üks ametnik.

Jaapanis kruiisilaevalt evakueeritud ameeriklastel leiti uus viirus

Jaapanis kruiisilaevalt Diamond Princess evakueeritud 11 ameeriklasel 13-st avastati uus koroonaviirus, teatas uudistekanal CNN.

CNN ütles Nebraska ülikooli meditsiinikeskuse andmetele viidates, et kahel evakueeritul viirust ei avastatud.

Ristluslaevalt on lubatud lahkuda mitmesajal inimesel, kelle testid ei näidanud nakatumist. Laeval avastati viirus rohkem kui 600 inimesel.

Ka evakueeritud austraallastel leiti uus viirus

Kruiisilaevalt Diamond Princess evakueeritud kahel austraallasel avastati uus koroonaviirus, teatasid reedel tervishoiuametnikud.

"Meil on kaks inimest koroonaviirusega COVID-19. Mõlemad on kergemalt haiged," ütles Austraalia kõrge tervishoiuametnik Dianne Stephens.

Ristluslaevalt lubati evakueerida 164 Austraalia kodanikku, kes paigutati kodumaal karantiini.

Ukraina linnas avaldati meelt inimeste karantiini toomise vastu

Ukraina politsei palus Novi Sanžarõ elanikel Poltava oblastis kuuletuda seadustele pärast seda, kui grupp kohalikke elanikke blokeeris linnas tee Hiinast saabunud ukrainlaste karantiini viimise tõkestamiseks.

"Grupp kohalikke elanikke blokeeris Novi Sanžarõ regioonidevahelise tee Poltava oblastis umbes kell seitse hommikul 20. veebruaril. Mõned meeleavaldajad avaldasid vastupanu politsei jõupingutustele tee vabastada ning järgnes lühike kähmlus," ütles Poltava politseiameti pressiteenistus.

Korrakaitse tuvastas kümme kõige agressiivsemat isikut ja selgitas neile ebaseaduslike sammude juriidilisi tagajärgi, lisati avalduses.

"Konflikti pingestumise ennetamise eesmärgil ning kodanike tervise huvides ärgitan protestijaid seadust mitte rikkuma. Me paneme lõpu kõikidele arvatavatele rikkumistele," ütles Poltava politseiülem Ivan Võgovski.

Novi Sanžarõsse saabus ka Poltava administratsiooni juht Olehh Sinehubov pärast teateid Hiinast Wuhanist toodud evakueeritute võimaliku võõrustamise kohta Novi Sanžarõ meditsiinikeskuses.

Sinehubov kohtus kohalike aktivistide ja rahvaesindajatega, seisis administratsiooni Facebooki leheküljel.

"Me uurime asja. Ma palun teilt, et te jääksite rahulikuks ja tasakaalukaks ning ei paanitseks. Meie kaaskodanikud on naasmas Ukrainasse Hiinast. Igaüks oleks võinud nende asemel olla. Nad tulevad koju. Nad on kellegi lapsed, vanemad, perekonnaliikmed. Kõik on kontrollitud Hiina arstide ja meie arstide poolt. Kellelgi neist pole märke akuutsest hingamisteede nakkusest," ütles ta.

Ukraina siseministeerium teatas varem neljapäeval, et Ukraina ja teiste riikide kodanikud, kes tuuakse Hiinast Ukrainasse, viiakse Novi Sanžarõ meditsiinikeskusesse Poltavas 14 päevaks karantiini.