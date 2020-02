Viru Keemia Grupi juht Ahti Asmann ütleb, et riik peaks rohepöörde kahjud põlevkivisektorile kinni maksma. "Esimene stuudio" uurib Asmannilt, milline on Eesti põlevkivi tööstuse tulevik ja kas sajad miljonid eurod rafineerimistehasesse on Euroopa uute roheliste tuulte valguses mõistlik investeering.