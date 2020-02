Taani peatas ajutiselt lätlanna väljaandmise LAV-ile

Teadet kinnitas ka Misane Taani advokaat.

Misane on alates 2018. aasta lõpust Taanis vangis. Ta peeti kinni teel LAV-ist Lätti ning teda süüdistatakse oma lapse röövimises ja teistes seaduserikkumistes.

Taani kohus otsustas eelmisel reedel, et ei vabasta teda, mis tähendab, et lätlanna tuleb 20. veebruaril LAV-ile välja anda.

Läti valitsus toetas teisipäeval välisministeeriumi ettepanekut pöörduda Misane juhtumi asjus Euroopa Inimõiguskohtusse, kuna mitme vabaühenduse andmetel on LAV-i kinnipidamiskeskustes ebainimlikud tingimused, haruldane pole seksuaalne ahistamine ega piinamine.

Kolmapäeval peaks selguma, kas kohus võtab Läti kaebuse vastu.

Läti peaprokuratuur väljastas teisipäeval omakorda Euroopa määruse Misane vahistamiseks ja saatis Taani asjaomasele ametkonnale nõudmise ta välja anda.

Taani pöördus juba kuid tagasi Läti poole ettepanekuga uurida, kas Lätil on kavas Misane suhtes süüdistus esitada. See oleks andnud Taanile võimaluse anda naine välja ka Lätile. Tookord aga vastasid Läti võimud, et sealsed seadused ei näe sellise tegevuse eest ette kriminaalsüüdistuse esitamist ja kinni pidamist, vahendas Läti ringhääling.

Hiljem, kui Misanet ähvardab oht saada välja antud LAV-ile, on Läti prokuratuuri tollast hinnangut teravalt kritiseeritud. 17. veebruaril teataski Läti peaprokuratuur, et on saanud uusi tõendeid, mis võimaldavad Misane vastu kriminaalsüüdistus esitada ehk praktikas nõuda naise välja andmist Lätile. Muuhulgas süüdistab Läti nüüd Misanet ka varguses ja dokumentide võltsimises.

Läti välisminister Edgars Rinkevics on öelnud, et Riiale tekitab muret ka see, kui kaua on Misanet juba kinni peetud. Välisminister selgitas, et nii Läti ja Taani seadused näevad ette karistusi, mis kestavad umbes sama kaua kui see aeg, mis Misanel on tulnud ilma süüdimõistva kohtuotsuseta juba vahi all viibida.

Misane peeti Taanis kinni Lõuna-Aafrika Vabariigi nõudmisel. Lätlannal on LAV-i kodaniku Johann Grobleriga 2015. aastal sündinud tütar, kuid vanemate vahekord oli konfliktne ning mees väidetavalt väärkohtles nii naist kui tema kaht alaealist last. Isa nõuab nende ühist last omale ja süüdistab naist lapseröövis.

Enda ja laste turvalisuse huvides pöördus Misane 2018. aasta mais Lätisse, kuid peeti 2018. aasta detsembris läbi Kopehaageni Mosambiiki lennates Taani võimude poolt kinni, kuna LAV kuulutas ta Interpoli kaudu alaealise röövimise eest tagaotsitavaks. LAV-is ootab naist süüdimõistmisel kuni 15-aastane vangistus.

Lätis on korraldatud Misane LAV-ile väljaandmise vastu suur kampaania, millesse on kaasatud ka president.

Samal ajal on Grobler, tema pere ja toetajad alustanud vastukampaaniat (lisatud video), kus nad on Misane süüdistused tagasi lükanud ja süüdistanud hoopis lätlannat vägivaldsuses ja emotsionaalses ebastabiilsuses.