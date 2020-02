Läti ja Taani suhted on muutunud kibedaks Lõuna-Aafrika Vabariigist vägivaldse mehe eest põgenenud lätlanna pärast. Taani pidas Kristine Misane lennujaamas Lõuna-Aafrika Vabariigi taotluse põhjal kinni ja on otsustanud ta riigile välja anda. Läti on selle vastu ja taotleb tema üle õigusemõistmist kodumaal.