Riisalo Misane juhtumist: iga riik annaks ta LAV-ile välja

Riisalo selgitas "Ringvaates", et lapserööv on Haagi rahvusvahelise eraõiguse konventsiooni järgi aastast 1980 reguleeritud tsiviilõiguslik olukord. Lapse rööv on see, kui üks neist inimestest - tavaliselt ema või isa -, kellel on lapse hooldusõigus, viib lapse üle piiri teise riiki ja tal pole selleks teise vanema nõusolekut.

Riisalo kinnitas, et iga riik annaks seetõttu Misane LAV-ile välja. "Sest ta täidab sama konventsiooni. Kui selles riigis nagu LAV-is on juhtumisi tegemist kriminaliseeritud kuriteoga, siis see on lihtsalt õnnetu juhus selle naise ja selle olukorra jaoks," lisas ta.

Riisalo sõnul oleks Taani kohustatud ka enda riigi kodaniku LAV-ile välja andma.

Misane oleks võinud Riisalo hinnangul algusest peale teisiti käituma ja lootma rohkem LAV-i õiguskaitsesüsteemile, et vägivaldsest perest välja tulla. "Tal oleks tulnud seal tsiviilkohtus saada otsus, mis annab õiguse riigist lastega lahkuda. Siis seda probleemi täna ei oleks," ütles ta.

Riisalo hinnangul ei saa Läti praegu midagi teha. Ta tõi samas välja, et Taani andis varem Lätile võimaluse, millest Läti kohus aga loobus. "Protsessi alguses Taani kohus pakkus, et annavad selle juhtumi kodakondsuse järgi Lätile üle, aga Läti loobus sellest," ütles Riisalo.

Tema hinnangul näitab see Läti prokuratuuri kehva tööd ja seda, et juhtumisse ei vaadatud piisavalt süvitsi.

Riisalo sõnul on ka varem olnud Balti riikidel ja Poolal lastekaitse valdkonnas Põhjamaadega probleeme, eelkõige hooldusõiguse küsimuses.