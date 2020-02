Sotsiaalkomisjon lubaks uued tubakatooted turule

Mõned aastad tagasi hakkasid levima uued, kuumutatavad tubakatooted. Head nime neile Eestis ei olegi, aga tarbijaid tuleb üha juurde. Kuna seadeldise peamine tootja Philip Morris ütleb, et suitsu nende leiutis ei tekita, pole see Eesti poodides lubatud. Eestis tohib müüa ainult suitsetatavaid tubakatooteid. Sestap suunab ettevõtte koduleht oma kliendid piiri taha Lätti.

Riigikogus on suitsuvabade tubakatoodete lubamist arutatud enam kui aasta ning lõplik otsus peaks langema tuleval neljapäeval. Siis jõuab teisele lugemisele eelnõu, mis veel läinud aasta maikuus pidi reguleerima tubakatoodete jälgimissüsteemi.

Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder (KE) juhib tähelepanu, et eurodirektiiv, mille ülevõtmiseks eelnõu koostati, ei keskendu ainult jälgimiskleebistele. Sestap täiendas sotsiaalkomisjon ka eelnõu teksti.

"Teine pool on see, et me tõesti võimaldame tulla Eestis turule tubakatoodetel, mis on uudsed suitsuvabad tooted. Seda direktiiv tegelikult ka liikmesriikidel kohustab tegema," ütles Mölder ERR-ile.

Sotsiaalkomisjoniga jääb eriarvamusele sotsiaalministeerium.

Minister Tanel Kiik (KE) kirjutas hiljuti, et komisjoni ettepanek muudaks Eesti tubakapoliitika põhimõtteid. Lõpuks võivad turule jõuda koguni tubakakommid.

"Tubakapoliitika eesmärk peaks pigem olema tubakatoodete tarvitamise vähendamine. Kõikvõimalike tubakatoodete lisandumisel on kahtlemata risk, et erinevate toodete tarvitajate hulk kasvab, mis ei teeni rahvatervise huve," kommenteeris Kiik.

Mölderi arusaam erineb oma erakonnakaaslasest ministrist.

"Kui meie naaberriigid, kes on ka Euroopa Liidu liikmed, on selle direktiivi tervikuna üle võtnud, siis paratamatult juhtub olukord, kus ka Eesti tarbekultuuri satub tooteid, mida justkui Eestis omada ja osta ei saa. Ehk me loome soodsa tingimuse mustale turule," ütles Mölder.

Mölder rõhutas, et sotsiaalkomisjon ei kirjutanud kokku n-ö Philip Morrise seadust. Eelnõus nimetab üldistavalt uued suitsuvabad tubakatooted. See tähendab, et iga üksik tulija peab esmalt teatama, mis kategooriasse tema toode paigutub ja siis terviseametist rohelise tule saama.

Terviseameti peaspetsialist Annemari Linno ütles, et ametil tuleb pakutud toodet varasematega võrrelda: "Kas sellel on mingisugused uudsed omadused või kasutatakse mingit uut tehnoloogiat."

Oluline on, et vanu suitsuvabasid tubakatooteid, näiteks närimistubakat või nuusktubakat, ei lubaks turule ka sotsiaalkomisjonis valminud eelnõu.

Aga kuidas terviseamet otsustab, kas tubakatoode on suitsetatav või suitsuvaba? Näiteks kuumutatavate toodete puhul on arvamusi mitu.

Ettevõtjad ütlevad, et suitsu ei teki, kui temperatuur jääb alla 300 kraadi. Saksamaa nimetab niisugused tooted aga ikkagi suitsetatavateks, sest kuumutamisel tekkivat vingugaasi peetakse üheks suitsu komponendiks.

Annemari Linno tõdes, et mingit ühtset juhendit terviseametil võtta ei ole: "Siis tuleb välja töötada vastavad kriteeriumid, aga kuna asi ei ole veel seadusesse jõudnud, siis hetkeseisuga ma ei oska öelda, mis kriteeriumid need täpselt peaksid olema."

Mentooliga e-sigarettide vedelikud

Neljapäeval riigikokku jõudev seaduseelnõu lubab tubakapoliitikas veel ühe leevenduse. Tõnis Mölder juhib tähelepanu, et lisaks uutele tubakatoodetele tuuakse piiri tagant ka e-sigarettide maitsestatud vedelikke. Niisiis otsustas sotsiaalkomisjon, et turule võiks tagasi lubada mentoolimaitselised e-vedelikud.

"Parlamendis on kindlasti liikmeid, kes pooldavad täiesti liberaalset maitsete ja lõhnade käsitlemist. Hetkel sotsiaalkomisjoni poolt on tulnud lauale ainult mentooli küsimus ja siin me oleme lähtunud teatud mõttes tavasigaretist," põhjendas Mölder otsust.

Sotsiaalkomisjoni tagasihoidlikkus heidutab kõige enam riigikogus tegutsevat Suitsuvaba Eesti toetusrühma. Selle esimees Tarmo Kruusimäe leiab, et kui e-vedelikele maitsed tagasi lubatakse, peaks võimalik palett laiem olema.

"Ma tõin komisjonis sellise võrdluse, et mehed pahatihti ei saa aru, miks naised kreemitavad ennast. Ja siis mehed otsustavad, et keelame kreemitamise ära. Naised ütlevad, et mida helli nüüd siis? Ja siis mehed ütlevad, et teeme kompromissi, et männilõhnaline jalakreem on lubatud. Selline on see kompromiss, mis sealt sotsiaalkomisjonist tuli," kommenteeris Kruusimäe.

Ühtlasi ei saanud toetusrühm oodatud aktsiisilangetust. Õigemini ei tegele eelnõu ka uute suitsuvabade toodete aktsiisiga.

Tõnis Mölder ennustas, et see debatt seisab riigikogus veel ees, kuid aktsiisipoliitika on rahanduskomisjoni pärusmaa.

Küll aga kinnitas Mölder, et päris ilma regulatsioonideta uusi tooteid turule ei lubata. Sisuliselt peaks neile kehtima samasugused reeglid nagu harilikele sigarettidele.

"Me räägime ikkagi teatud mõttes reklaamikeelust, me räägime sellest, et alaealised ei tohiks neid tooteid saada osta ja me räägime ka sellest, et kui tubakatooted, mis on tervisele kahjulikud, tulevad Eestis müügile, siis nad on teatud mõttes ka eraldi märgistatud ja sildistatud," ütles Mölder.

Ta möönab, et ka uudsed tubakatooted kahjustavad tervist ja on atraktiivsed eeskätt noortele. Samas märkis ta, et tavasigaretist on uued tooted kahjutumad.

"Kindlasti nende toodete turulelubamine haarab endale juurde mõningaid tarvitajaid. Eelkõige just noorematest vanusegruppidest. Eks siin on riigil vaja kogu aeg teha sellist laiapõhjalist ennetustööd. Aga teistpidi, kui see loob võimaluse pikaaegsetele suitsetajatele lõpuks kogu suitsetamisahelast loobuda, siis see on ka väga tugev argument, ja me kindlasti tahame neile inimestele appi tulla," lausus Mölder.

Praegu on siiski tegu ainult eelnõuga, mille hääletuseni on jäänud täpselt nädal. Tarmo Kruusimäe prognoosis, et riigikogu võtab seaduse pikema aruteluta vastu. Oma indikatsiooni annab ka see, et sotsiaalkomisjon toetas eelnõu ühehäälselt.