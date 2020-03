Tubakaseaduse muudatustega saaks Eestis müüa mentooliga e-sigarette, aga ka tubakanätsu, -komme või -pastille. Arstide Liidu hinnangul on sellistel muudatustel tõsine risk rahvatervisele; eriti, kuna nende reklaamikampaaniad on suunatud noortele.

Arstid pole tubakaseaduse kavandatavate muudatuste üle üldse õnnelikud, ütles liidu president Jaan Sütt ERR-ile. Tubaka või nikotiini tarvitamine mistahes viisil on tema sõnul tervisele ohtlik ja sõltuvust tekitav.

Süti sõnul võivad küll tubakatootjad väita, et moodsam kaup, nagu tubakanäts või kommid, on justkui ohutumad ja head alternatiivid suitsetamisele, kuid tegelikult on seesugused väited ekslikud ja teaduslikku tõepõhja neil all pole.

"Meditsiinialases teaduskirjanduses on järjest rohkem viimasel ajal kirjeldusi, kus näeme täiesti uut tüüpi hingamisteede kahjustusi, kopsukahjustusi, mida varem ei olnud. Järjest rohkem tuleb infot ja andmeid selle kohta, et need samad uued nii-öelda suitsuvabad tooted ja uued tubakatooted ongi nende kopsukahjustuste põhjuseks," rääkis Jaan Sütt:

Sütt viitas tähelepanekutele mujal maailmas, mille põhjal pole seesuguste toodete esmaseks eesmärgiks suitsetamisele alternatiivi pakkuda, vaid hoopis uut ja nooremat tarbijakskonda kasvatada.

"Tootjate tehtud reklaamikampaaniad näitavad, et sihtrühm ei ole üldse mitte vanad ja haiged suitsetajad. Hoopis noored ja terved inimesed õitsevad nende reklaamiplakatitel nii-öelda tervislikud tubakatooted näpus. Nii kujundatakse endale uut tarbijate põlvkonda, mitte ei muretseta sellepärast, et vanad suitsetajad suitsetamisest loobuma hakkaksid."

Alternatiivsete tubakatoodete turule lubamise ideega pole varasemalt rahul olnud ka näiteks perearstide liit, kes vastavasisulise pöördumise läkitas sotsiaalkomisjonile eelmisel nädalal. Hiljuti tegi seda sama ka vähiliit. Samuti on sotsiaalministeerium avaldanud arvamust, et ettepanek tühistada Eestis üldine suitsuvabade tubakatoodete müügikeeld, muudaks Eesti tubakapoliitika põhimõtteid. Ministeerium viitab, et muudatuste jõustumise korral võib turule tulla just noortele atraktiivseid tubakatooteid.

Poliitikud kidakeelsed

Riigikogu sotisaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder (Keskerakond) eelmainitud pöördumisi kommenteerida ei soovinud. Põhjendades, et kaks nädalat tagasi on ta sel teemal Eesti Rahvusringhäälingule juba kommentaari andnud. Toona möönis ka Mölder, et uudsed tubakatooted kahjustavad tervist ja on atraktiivsed noortele, märkides samas, et tavasigaretist on uued tooted kahjutumad.

Lisaks toonitas Mölder, et sotsiaalkomisjon ei kirjutanud kokku n-ö Philip Morrise seadust, nagu on vihjatud.

Ka sotsiaalkomisjoni liige Priit Sibul (Isamaa) polnud valmis pöördumisi kommenteerima. Küll aga viitas Sibul, et sotsiaalkomisjon arutab laekunud muudatusettepanekuid ja märgukirju tuleva nädala esmaspäeval.