Kohalikud elanikud hakkavad saama Nursipalu laskeväljalt tulevaid müraandmeid

Sajakonna elanikuga Nursi küla asub vähem kui kilomeetri kaugusel Nursipalu laskeväljast. Aasta tagasi sai väli valmis ja praegu lastakse seal ka miinipildujast ja tankitõrjerelvadest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mingid lasud on ikka päris kõvad. Käib lööklaine - isegi kehast käib midagi läbi. Eelmine kevad, kui olid ka samasugused harjutused, siis lapselaps ei julgenud enam õuegi minna," rääkis kohalik elanik Tarvi Tuusis.

Kohalikud elanikud taotlesid müramõõdiku paigaldamist juba mõni aasta tagasi lootuses, et laskeharjutused vähenevad. Nüüd, kui seade on kohal, kavatsevad nad kohe internetist kontrollida, kui valjud paugud päriselt on.

"Võib-olla tulevikus on mingi lootus, kuna ministeerium ja kaitsevägi ise ka näevad, et tõesti on häiriv müra. Võib-olla tõesti on mingi lootus toetusele või abile," ütles Tuusis.

"Kui see müramõõtja olemasolu toob kaasa mürasündmuste vähenemise, siis ongi kõik hästi. Kui ei too, siis on mõttetu," sõnas kohalik elanik Ain Alvela.

Müramõõdik pole veel valla kodulehega ühendatud, kuid kaitseinvesteeringute keskuses Tallinnas näitab sinine kõver juba detsibelle. Siiski mitte kõige valjemat müra, vaid keskmist müra veerand tunni kaupa.

"Sinine graafik näitab viimase ööpäeva keskmist mürataset. Ja iga punkt siin peal, all või üleval näitab 15 minuti keskmist," selgitas kaitseinvesteeringute keskuse taristuprojektide koordinaator Kaupo Kaasik.

Rakendust testitakse praegu. Kohaliku omavalitsusega koos peaks tekkima otsus, kuidas müra elanike jaoks talutavamaks muuta.

"Täna veel seda lehte testime ja piir on see, mida me kaalume, millist numbrit kasutada ja millega vallaga kokku leppida. Täna me ei ole sellist piiri fikseerinud, millal me võtame mingeid samme ette ja siis kaalume väljaõppe liigutamist selle ala peal ühest kohast teise või mitte," rääkis Kaasik.

Müramõõdiku andmed peaks olema valla kodulehel kuu aja pärast. Müra laskeväljade ümber on teemaks ka mujal, näiteks Saku vald, mille piires paikneb Männiku laskeala, plaanib ise tänavu tellida mürauuringu.