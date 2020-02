Huawei lobist Pomerants osales parlamendis Huawei-teemalises infotunnis

Endine siseminister Marko Pomerants praegu parlamenti ei kuulu, küll aga on Isamaa juhatuse liige.

Isamaa fraktsiooni esimees Priit Sibul ja Pomerants ise ütlesid ajalehele, et nende andmetel jagati infotunnis avalikku infot, kuid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Laura Laaster ütles, et parlamendi liikmed said asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud informatsiooni: "Sellekohast märget näidati ka esitlusel."

Pomerants ütles, et palus Isamaa fraktsiooni esimehelt Priit Sibulalt luba infotunnis osaleda ja viimane selle loa ka andis.

Eesti välisluureamet hoiatas äsja avaldatud aastaraamatus, et kuigi Huawei ja teised Hiina ettevõtted võivad näida erafirmadena, võib lõplik kontroll nende üle olla hoopis Hiina valitsuse käes. Hiina saatkond Tallinnas reageeris sellele väga teravalt ja nõudis Hiina ohte puudutava osa tagasivõtmist.

Pomerants asus suhtekorraldusfirma Powerhouse heaks tööle aasta alguses. Peale tema töötab Powerhouses veel üks endine siseminister, Andres Anvelt. Firmat juhib samuti endine minister Janek Mäggi.