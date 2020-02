Tartu Ülikool lubab Huaweiga koostööd tehes järgida Eesti julgeolekuhuve

"Tartu Ülikool on kindlasti ka vastutav riikliku julgeoleku eest, nii et seda vastutust me ju peame kandma ja me ei saa teha mitte midagi sellist, mis seda kahjustaks," ütles ülikooli arendusprorektor Erik Puura.

Tema sõnul sõlmis Tartu Ülikool Huaweiga vastastikuse mõistmise memorandumi pärast Tallinna Tehnikaülikooli, mis sai selle eest meedias ka kriitikat. "Aga me hindasime (lepet - toim.) ja leidsime, et see memorandum on piisavalt mittemidagiütlev. Kindlasti kui koostöö läheb detailsemaks, siis me oskame igasugu ohumärke ja sensitiivseid teemasid tõlgendada ja vastavalt käituda," rääkis Puura.

Küsimusele, kust võiksid ohupiirid joosta, vastas Puura: "Me kõik teame, et peamine piir on 5G võrkudega ja igasugu võimalike telefonidega, luurega ja tarkvaraarendusega seonduv. Mina olen ajakirjandusest aru saanud, ilma väga otseste süütõendideta, et Hiina võib, hüpoteetiliselt, teha selliseid arendusi luuretegevuses, et murda telefonidesse sisse või võrkude kaudu saada ligipääsu sensitiivsele infole. See asi on juba meediast korduvalt läbi jooksnud. Aga ettevõte tegeleb ka väga palju muude asjadega, kasvõi virtuaalkeskkondade arendusega."

Huawei on välja pakkunud võimaluse, et juulis liituksid kaks Tartu Ülikooli tudengit rahvusvahelise programmiga "Seeds for Future" ("Seemned tulevikuks"), kus varem on osalenud Eestist ka TTÜ tudengid ja milles antakse üliõpilastele üle maailma võimalus tutvuda Hiinaga ja siis ka ettevõttega.

Puura nõustus ka väitega, et kui Huawei soovib rahastada üliõpilast ja tema teadustegevust valdkonnas, mis on otseselt seotud julgeolekuohtu puudutavate teemadega, siis seda talle ei võimaldata. "Absoluutselt. See ongi joonte tõmbamise küsimus. Kui me ise ei oska otsustada, siis ülikool laseb vahel ka välisekspertiisil otsustada, kuigi ma arvan, et meie arvutiteadlased on piisavalt pädevad, et selliseid otsuseid teha," ütles arendusprorektor.

Puura sattus meedia tähelepanu alla seoses sel nädalal Eesti Ekspressis avaldatud artikliga, millest väideti, et tema initsiatiivil ei saanud ülikooli lehes ilmuda Huaweiga sõlmitud koostöölepet käsitlev artikkel.