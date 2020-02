Suri Mihkel Smeljanski

Mihkel Smeljanski sündis 8. märtsil 1950 Haapsalus. Ta õppis aastatel 1970–1972 Tallinna Riikliku Konservatooriumi Lavakunstikateedris ja oli 1974–1990 Endla teatri näitleja. Aastast 1974 oli ta ansambli Kuldne Trio laulja.

Reedel pidi Smeljanski saama presidendilt Valgetähe V klassi teenetemärgi. 28. jaanuaril, kui president oma otsuse teatavaks tegi, andis Smeljanski ka ERR-ile intervjuu, mida saab vaadata siit.

Selles intervjuus tõdes Smeljanski, et elatud aeg ei ole olnud pikk, aga tehtud on igasuguseid vigureid. "Just vigureid, mitte üpriski normaalseid asju, mida teised inimesed teevad," naljatles ta.

Jaanuari lõpupäevil tehtud intervjuus rääkis ta veel, elab praegu tagasihoidlikku vanainimese-elu. "Käin poes ja tegutsen. Loen raamatuid, vaatan telekat. Nii nagu ikka vanainimese-värk. Käime Jüriga keikka'del. Ikka veel. Lõppu ei ole veel näha."

2019. aasta suvel andis Smeljanski Maalehele intervjuu, kus ütles: "Kuldne Trio on ju meie elu väga pikk ja oluline etapp. Ja on seda siiani – päris lõpp ju veel käes pole! Niikaua oleme Kuldne Trio, kuni ükskord tuleb muldne…"

2009. aastal tegi Vahur Kersna saate "Täna õhtul... Kuldne Trio", mida saab vaadata ERR-i arhiivist. ERR-i arhiivist tulevad kõigile kindlasti ka meelde 1983. aastal valminud saade ja 1987. aastal valminud "Võõrad öös".