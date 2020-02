Rootsi ostab 69 miljoni euro eest uue luurelaeva

Artemis asendab kaitsejõudude 35 aasta vanust laeva HMS Orion. Uus laev valmis mullu Poolas Gdynias, seiretehnika pandi laevale peale Rootsis Karlskronas, kirjutab Ilta-Sanomat.

Artemis läheb rootslastele maksma 69 miljonit eurot.

Artemis hakkab peamiselt sõitma Läänemere kaguosas, kus asub Kaliningrad, millel on suur strateegiline tähtsus kogu piirkonna jaoks. Venemaa on muutnud Kaliningradi sõjaliseks tugipunktiks, kuhu on koondatud märkimisväärne kogus moodsat lahingutehnikat, näiteks S-400 õhutõrjekompleks ja ballistilised raketid Iskander

FRA märkis oma aastaraamatus, et Artemisega pääseb "teatud signaalide allikatele" lähedale. Kuigi FRA sõnul on Artemis võimekam luurelaev kui tema eelkäija, ei täpsustata, milliseid seadmeid laeval on ning milleks need on võimelised.