Lagarde lahkub veebruaris ECB juhi kohalt enne ametiaja lõppu

Lagarde'i lahkumine avab võimaluse leppida Euroopa Liidu liikmesriikidel kokku mitme Euroopa Keskpanga juhtiva ametikoha täitmises. ECB juhatuse liige Isabel Schnabel lahkub jaanuaris, et asuda tööle Rahvusvahelises Valuutafondis. Peaökonomisti Philip Lane'i ametiaeg lõpeb mais.

Lagarde'i ennetähtaegne lahkumine tähendab, et tema järeltulija valimisel mängib olulist rolli Prantsusmaa praegune president Emmanuel Macron.

Macroni ametiaeg lõpeb järgmise aasta kevadel. Aprillis toimuvad Prantsusmaa presidendivalimised on otsustava tähtsusega nii euroala suuruselt teise majanduse kui ka kogu Euroopa Liidu jaoks. Küsitlused viitavad, et Macroni asemel võib Prantsusmaa juhtimise üle võtta Marine Le Pen.

Lagarde sai Euroopa Keskpanga presidendiks pärast Macroni ja tollase Saksamaa kantsleri Angela Merkeli 2019. aasta üllatuslikku kokkulepet. Toona lepiti kokku, et Lagarde asub juhtima keskpanka ja tollane Saksamaa kaitseminister Ursula von der Leyen Euroopa Komisjoni.

Lagarde'i ametiaega ECB juhina on kujundanud mitmed kriisid: koroonapandeemia, Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse ja kaubanduskonflikt USA-ga.