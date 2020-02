Eesti ühines Euroopa riikide luurekoostöö algatusega

"Eesti ühines selle koostööformaadiga, et osaleda Euroopa riikide luurekogukondade koostöös vastavalt Euroopa luurekolleegiumi eesmärkidele," ütles valitsuse pressiesindaja Urmas Seaver ERR-ile.

Euroopa luurekolleegiumi (ICE) eesmärgiks on pakkuda Euroopa luurekogukondadele võimalust vahetada ja levitada professionaalseid ja akadeemilisi seisukohti mitmesugustel luurega seotud teemadel, et aidata kaasa strateegilise luurekultuuri arengule Euroopas, öeldakse ICE tutvustuses. Samas rõhutatakse, et kolleegium ei anna liikmetele kohustuslikke ettekirjutusi. Valitsusevahelise algatusena peaks Euroopa luurekolleegium kaasa aitama Euroopa julgeoleku tugevdamisele, lisatakse ICE tutvustuses.

ICE-st ei saa luureinfo vahetamise platvormi, vaid see pakub eri riikide luureasutustele võimalust vahetada infot laiematel teemadel nagu islamistlik või paremäärmuslik terrorism, Euroopa riikidest Süüriasse suundunud islamivõitlejad ning küberjulgeolek.

Samuti ei hakka sel olema peakorterit ning see ei ole ka Euroopa Liidu struktuur. Osalisriikide esindajad hakkavad paar-kolm korda aastas kogunema ning lisaks korraldavad riigid teadlastele, ärijuhtidele ja mitmesugustele ekspertidele seminare koos luureasutuste esindajatega, millest võiks tõusta kasu Euroopas tehtavate otsuste kvaliteedile, kirjutas väljaanne Politico. ICE peaks andma ka võimaluse selgitada luureteemasid poliitikutele, Euroopa Komisjoni kõrgetele ametnikele, Euroopa Parlamendi liikmetele, kes ei ole selles valdkonnas pädevad, ütles Politicole üks Prantsuse luure- ja terroritõrje koordinatsioonikeskuse ametnik.

ICE loomise idee esitas Prantsuse president Emmanuel Macron oma 2017. aastal Sorbonne' is peetud kõnes Euroopa tulevikust, kus ta rääkis vajadusest tugevdada siinseid julgeolekustruktuure ja saavutada suurem iseseisvus luureinfo kogumisel.

Euroopa Liidu välisteenistusel (EEAS) on EL-i sõjalise staabi koosseisus üksus, mis pakub EEAS-ile sõjalise luure alast infot.

"Eesti-poolne kontaktasutus (ICE-s) on riigikantselei läbi julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo," lisas Seaver.