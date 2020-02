Iraanis toimusid valimised, tulemusteni võib minna päevi

Järelevalvenõukogu lubas kandideerima vaid ligi 7200 inimest, valimistel osalemiseks esitas taotluse üle 16 000 inimese. Lisaks keelas nõukogu kolmandikul parlamendisaadikutel taaskandideerimast. Enamjaolt on tegu president Hassan Rouhani niinimetatud mõõduka leeri esindajatega.

Iraani parlamendis on 290 kohta. Valimisõiguslikke kodanikke on 58 miljonit ja kuna hääli loetakse üle käsitsi, siis võib lõplike tulemuste selgumine aega võtta mitu päeva. Riiklik telekanal näitas, et esimesena hääletas ajatolla Ali Khamenei, kes kutsus inimesi valimistel osalema.

"Hääletamine on religioosne kohustus, mida oleme ka varem öelnud. Tõsi on see, et valimised tagavad Iraani riiklikud huvid. Igaüks, kes usub riigi riiklikesse huvidesse, osaleb hääletamisel," ütles Khamenei.