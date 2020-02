Iraani valimistel on ülekaalukalt võitmas vanameelsed

Iraani parlamendivalimistel näib minevat ülekaalukas võit vanameelstele kandidaatidele, esimeste laekunud tulemuste põhjal on näiteks pealinnas Teheranis konservatiivide ja äärmuskonservatiivide liit selgelt juhtimas.

Valimisosalus tõotab tulla ajalooliselt madal sellest hoolimata, et võimud pikendasid jaoskondade lahtiolekuaega. Kodanike innukust kärpis muu hulgas asjaolu, et enam kui pooled 16 000 kandidaadist lükati tagasi juba enne valimisi.

Neist enamik esindasid reformistlikke või mõõdukaid jõude. Opositsiooni esindajad, teisitimõtlejad ja inimõigusaktivistid ärgitasid iraanlasi valimisi boikoteerima.

"Paljud inimesed hääletasid eelmistel parlamendivalimistel, kuid nende ind on sestsaadik iga päevaga raugenud. Nüüd ei ole enam mingit põhjust olla lootusrikas ja hääletada," lausus Teherani taksojuht Ali uudisteagentuurile AFP.

Uudisteagentuuri Fars avaldatud mitteametlike tulemuste kohaselt on parlamendi 290 kohast 241 juba selgunud ning vanameelsetele on neist minemas 191. Reformistidel on praeguseks vaid 16 kohta.

Valimistulemusi on oodata hiljemalt pühapäeva hommikuks.