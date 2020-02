Kasahstanis peeti kinni 200 opositsiooni aktivisti

Politsei pidas kinni umbes 30 aktivisti registreerimata Demokraatlikust Parteist, kes üritasid korraldada meeleavaldust Almatõs, ütles uudisteagentuuri AFP korrespondent.

Pealtnägijad ütlesid, et politsei pidas kinni kuni 70 inimest, kes olid teel protestiaktsiooni paika.

Reedel peeti kinni ja saadeti kolmeks päevaks vangi Demokraatliku Partei mõjukas liige Žanbolat Mamai, kelle sõnul määrati varem sel nädalal mitmepäevased vangistused veel teistele ühenduse liikmetele.

Teine valitsusvastane grupp Kasahstani Demokraatlik Valik (DCK) teatas samuti kavatsusest laupäeval meeleavaldust korraldada. Kasahstani kohus on klassifitseerinud grupi äärmuslikuks ning riigiprokurör hoiatas reedel kodanikke DCK üritusest osavõtmise eest.

DCK Prantsusmaal elav liider Muhtar Abljazov tänas prokuröri reklaami eest.

Kasahstani režiimi pikaajaline oponent ja endine energeetikaminister Abljazov ütles, et kohtu otsus on kõigest ettekääne, et tema gruppi alla suruda.

Politsei pidas laupäeval kinni kümneid inimesi ka DCK korraldatud üritusel.

Kasahstani president Kassõm-Žomart Tokajev lubas pärast võimuletulekut eelmisel aastal leevendada seadusi avalike kogunemiste kohta. Kohalikud kodanikuühendused väidavad aga, et uus seaduseelnõu kätkeb hoopis täiendavaid piiranguid.

Hetkel ähvardab Kasahstani aktiviste kinnipidamine, kui nad peavad meeleavaldusi ilma võimude loata, mida poliitilisteks protestideks ei anta peaaegu kunagi.

Endist Kasahstani presidenti Nursultan Nazarbajevit peetakse jätkuvalt selle Kesk-Aasia riigi peamiseks poliitikajuhiks.