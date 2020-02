ERR USA-s: demokraatide kandidaadiks pürgiv Bloomberg on vastuoluline poliitik

Järgmisel nädalal valivad USA 14 osariigi inimesed demokraatide presidendikandidaatide seast oma lemmiku ning esimest korda on hääletussedelil vastuoluliseks poliitikuks peetud endise New Yorgi linnapea Michael Bloombergi nimi.

Michael Bloomberg soovib saada demokraatide presidendiks, mis on osade valijate jaoks veider. Seda põhjusel, et ta on eelkõige tuntud New Yorgi kolmekordse vabariiklasest linnapeana, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma olen sotsiaalliberaal, fiskaalmõõdukas, kes on põhimõtteliselt erakonnatu," on Bloomberg öelnud.

Bloomberg on vastuoluline poliitik. Ühelt poolt kiidetakse, et ta keskendus pärast 11. septembri terrorirünnakuid New Yorgi ülesehitamisele ja on agaralt pooldanud karmimaid relvaseaduseid. Teisalt kritiseeritakse teda nn peatamise ja läbiotsimise poliitika pärast.

"90 protsenti inimestest, kes peatati ja läbi otsiti, olid tumedama nahatooniga. Vähem kui üks protsent nendest, kes peatati ja läbi otsiti, kandsid külm- või tulirelva," rääkis Howardi ülikooli õigusprofessor Justin Hansford.

"Ma ei saa ajalugu muuta. Samas, nüüd ma tahan, et te teaksite, et ma toona eksisin, ja ma vabandan," ütles Bloomberg.

Bloomberg on pärit Massachusettsi osariigist ja ta kasvas üles keskklassi juudi juurtega perekonnas. Pärast ülikooli lõpetamist asus ta tööle Wall Streeti investeerimispangas. 1980. aastatel lõi ta omanimelise ettevõtte, mida võib nüüd kutsuda meediaimpeeriumiks. Bloombergi väärtus on hinnanguliselt 68 miljardit dollarit ja seda raha on ta agaralt presidendikampaaniaks kasutanud. Väidetavalt on erinevatel platvormidel reklaamimine talle maksma läinud üle 380 miljoni dollari.

"Valimised ei tohiks olla müügiks miljardäridele ja suurettevõtete juhtidele," kommenteeris USA demokraatide preisdendikandidaadiks pürgiv Elizabeth Warren.

Bloomberg on lubanud, et müüb presidendiks saades oma ettevõtte maha. Samas on juba praegu kritiseeritud seda, et tema meediaväljaanded on lubanud eelvalimiste ajal hoiduda nii oma ülemuse kui ka teiste demokraatide presidendikandidaatide uurimisest.

"Ma peame lihtsalt õppima teatud asjadega elama. Nad saavad palka, kuid sellega kaasnevad ka teatud piirangud ja kohustused," ütles Bloomberg.

Üleriigilistes küsitlustes on Bloomberg demokraatide kandidaatide seas praegu kolmandal kohal. Üldvalimiste võidu korral saaks 78-aastasest Bloombergist vanim ametisse astunud USA president.