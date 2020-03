"Kolm kuud tagasi ma liitusin presidendikampaania võidujooksuga, et alistada Donald Trump. Täna ma loobun sellest samal põhjusel," vahendas BBC Bloombergi sõnu.

Endine New Yorgi linnapea kulutas enam kui pool miljardit dollarit kampaaniale, et saada demokraatide kandidaadiks.

Nüüd asub Bloomberg endise asepresidendi Joe Bideni selja taha. "Ma olen alati arvanud, et Donald Trumpi alistamine algab sellest, kui me toetame ühiselt kandidaati, kellel on selleks parimad võimalused. Pärast eilset hääletust on selge, et see kandidaat on minu sõber ja suurepärane ameeriklane Joe Biden," ütles Bloomberg.

Nn superteisipäeval hääletanud 14 osariigist ei suutnud Bloomberg võita üheski, küll aga oli ta võidukas Ameerika Samoas. Seevastu saavutas Biden konkurent Bernie Sandersi ees tugeva, võib öelda, et isegi üllatusliku edumaa.