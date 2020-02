Pompeo võrdles Tartu rahulepingut USA iseseisvusdeklaratsiooniga.

"Nii Tartu rahuleping kui ka USA iseseisvusdeklaratsioon räägivad enesemääramisvaimust, rahva õigusest lõpetada võõra võimu valitsemine oma territooriumi üle ja saavutada oma iseseisvus – nagu meie deklaratsioonis kirjutatud, kindlustada teatavad võõrandamatud õigused, sealhulgas püüdlemine elu, vabaduse ja õnne poole ühendatud rahvana. Need väärtused on Ameerika ja Eesti identiteedi lahutamatu osa ning on meie suhte alus," kirjutas Pompeo pöördumises.

"Nagu välisminister Reinsalu ja mina mullu oktoobris kohtudes kinnitasime, jagavad Ameerika Ühendriigid ja Eesti fundamentaalseid väärtusi vabadusest, demokraatiast ja õigusriigist ning teevad tihedat koostööd julgeoleku ja ülemaailmse õitsengu edendamiseks. Just nende solidaarsusmõtete ja ühiste väärtuste abil õnnitlen veel kord Eesti inimesi teie rahvuspäeval," lisas USA välisminister.

USA riigipea Donald Trump oli esimeste seas, kes õnnitles Eesti presidenti Kersti Kaljulaidi vabariigi aastapäeva puhul.

"Nimetan Eestit uhkusega Ameerika Ühendriikide sõbraks ja liitlaseks. Eesti ja USA on strateegiliselt seotud ja väärtustavad seda liitu," kirjutas Trump. "Hindan kõrgelt Eesti panust NATO-sse ja teie juhtivat positsiooni Walesi tippkohtumisel vastu võetud plaani täitmisel, mille kohaselt peavad liikmesriigid panustama kaitsekulutustele vähemalt kaks protsenti oma SKP-st," lisas ta ja avaldas lootust, et Eesti ja USA tihe koostöö jätkub.