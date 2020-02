Tootsi tuulepargist ilma jäänud Utilitas plaanib suuri investeeringuid taastuvenergiasse

Enne ministriametit Eesti Taastuvenergia Koda juhtinud Tammist liitus Utilitasega mullu sügisel ning astus novembris välja ka sotsiaaldemokraatlikust erakonnast.

Tammist ütles ERR-ile, et lisaks tuule- ja päikseelektrile on Utilitasel huvi ka salvestuslahendusi arendada.

"Kaardistasime pooleliolevad arendused ja üks neist oli kahtlemata Tootsi tuulepargi arendus, sellest see huvi," põhjendas ta ettevõtte äsjast oksjonil osalemist. "Kuivõrd nüüd arenduse omandas Eesti Energia, siis me vaatame teisi potentsiaalseid arendusi ja võtame ka ise arendusriski, arendame täitsa nullist."

Millised on sihikule võetud pooleliolevad arendused ja kuhu uusi on kavas rajada, avaldab Utilitas Tammisti sõnul siis, kui aeg on selleks küps. Protsessi käigus teavitatakse ka kohalikke elanikke ja räägitakse läbi kohalike omavalitsustega. Praegu on need plaanid aga üsna varajases staadiumis.

Tammist märkis, et viimastel aastatel ei ole tuuleparke Eestisse rajatud ega ka uusi arendusi eriti algatatud ning sellest tulenes ka Utilitase huvi Tootsi tuulepargi vastu.

"Kui nüüd tuleb alustada arendustega täitsa nullist, on see üsna ajamahukas protsess. Töövõitudest on võimalik raporteerida alles teatud aja pärast, sest planeeringud võtavad ju Eestis palju aega, võrreldes ka näiteks naaberriikidega. See on tähelepanek, mida ka Euroopa Komisjon on välja toonud, et planeerimisprotsess peaks tulevikus olema kiirem," sõnas ta.

Tammist kinnitas, et Utilitasel on plaanis tuule- ja päikseenergiasse korralikke investeeringuid teha ning see on nende prioriteetne ärisuund.

"Meil on selge soov aidata riigil saavutada oma taastuvenergia eesmärke ja meil on kahtlemata ka võimekus sinna panustada. On olemas korralik ekspertiis selles valdkonnas ja ka finantsvõimekus, et neid projekte ellu viia, sest energeetikaprojektid on väga kapitalimahukad. See nõuab tugevat partnerit riigile, omavalitsustele, kohalikele kogukondadele," rääkis ettevõtte esindaja.

Nädala eest toimunud Tootsi tuulepargi oksjonil tehti 784 pakkumist, millest kõrgeima, 51,5 miljonit eurot tegi Eesti Energia. Utilitase pakkumine oli 51,45 miljonit eurot ning see jäi paremuselt teiseks.

Huvi Fortumi ostu vastu Utilitas kommenteerida ei soovi

Veebruari alguses teatas Soome energiakontsern Fortum, et kaalub Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Soome Järvenpää soojusäride müüki. Seda, kas ostuhuviliste seas võiks olla ka Utilitas, ei soovi energiakontsern veel avaldada.

Utilitase turundus- ja kommunikatsioonijuht Olga Petrova ütles, et enne kommenteerimist peaks ära ootama, mida Fortum ise tahab teha.

"Meil ei ole midagi täpsemat öelda, kui me ei tea, millised Fortumi plaanid on," tõdes ta.

Fortumi turuosa moodustab Eesti kaugkütteärist umbes 16 protsenti.