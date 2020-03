Sutter: Eestis on seltskond, mis tegutseb uute tuuleparkide vastu

Eestis on mõjukas grupp ettevõtjaid, kes tegutseb selle nimel, et uusi tuuleparke ei ehitataks, kuna see vähendaks nendele makstavaid toetusi, ütles Eesti Energia juht Hando Sutter.

"Mingi seltskond on teinud väga sihipärast tööd, et neid tuuleparke ei tuleks," rääkis Sutter usutluses Postimehele vastuseks viitele, et Eestis ei ole seitse aastat ühtegi uut tuuleparki ehitatud.

"Põhjus on väga lihtne: iga tuulepark oleks roninud nende marjamaale. Meil on kehtinud toetusskeem, et klaaslagi 600 gigavatt-tundi on tarbijate kaitseks peal, see on tegelikult täis ja iga uus tuulepark teeks seda suppi lahjemaks," selgitas ta.

Tema sõnul on kõik tuulepargi-algatused suudetud ära nullida ja seetõttu ei ole ka sugugi kindel, et Tootsi tuulepargi, milleks vajalik maa veebruaris oksjonil 51,5 miljoni euroga müüdi, rajamise saaga on lõppenud, kuna sama seltskond otsib jätkuvalt võimalusi seda protsessi pidurdada.