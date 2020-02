Tootsi on hetkel Eestis ainus reaalne tuulepargi rajamise suurprojekt

Teisipäeval omandas Eesti Energia oksjonil Tootsi tuulepargi kinnistu ülikõrge hinnaga 51, 5 miljoni euro eest. Neli ostuhuvilist ja pingeliseks kujunenud enampakkune näitab, et huvi tuuleenergia vastu on väga suur, kuid teisalt on Tootsi praegu ainus reaalne projekt, mida saab Eestis lähiaastatel ellu viia.

Tootsi tuulepargi vaidlused on kestnud ju väga pikka aega. Viimane pikem vaidlus oli 2017. aastal.

"Kui oksjonit esimest korda taheti korraldada, et mul on vähemalt hea meelt, et üks etapp on nüüd tänaseks läbi ja mis siit edasi saab, võtame siit samm korraga," ütles Eesti Taastuvenergia Koja juhatuse liige Mihkel Annus.

Pargi ehitamine ise võtab aega kaks aastat, et siin tuleb enne seda ju veel kõik vajalikud muud toimingud ära teha, kui lõplik investeerimisostus on käes, siis sealt edasi kaks aastat.

Tootsi park, mida müüs üks riigiettevõte Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) Eesti Energiale, läks maksma üle 12 korra rohkem paari aasta eest valitsuse poolt välja käidud nelja miljonil suurusest niinimetatud turuhinnast.

Kui praegu toodetakse Eestis tuulest ligi 600 gigavatttundi elektrit aastas, siis Tootsi tuulepark üksinda lisaks selle veel 450 gigavatt-tundi. Enampakkumisel konkureeris Tootsi kinnistule kuni viimse haamrilöögini Utilitas.

"Utilitas on praegu Eesti suurim taastuvenergia tootja, eelmisel aasta tootsime 1,4 teravatt-tundi taastuvatest allikates soojust ja elektrit kokku, rohkem kui keegi teine Eestis. Aga ilmselgelt ilma tuule ja päikeseta ilma selle valdkonnata ei saa. Me oleme tõsiselt panustamas sellesse valdkonda ja ilmselt Tootsi on täna üks kõige kaugemale arendatud projekte," rääkis Utilitase kontserni juht Priit Koit.

Kui nii mõnedki konkurendid on arvanud, et Eesti Energia võis kõrgele kerkinud pakkumisel loota taastuvenergia toetusele, siis Koidu sõnul Utilitas seda ei kommenteeri.

Enefit Greeni juhatuse esimees Aavo Kärmas ütles, et Eesti Energia on seda parki arendanud juba 2010 aastast. "Kas nüüd Eesti Energia saab nagu endise toetusskeemi alusel toetust või mitte, ma isegi ei hakka siin täna spekuleerima, et see ei ole Eesti Energia otsustada, tegelikult selle otsuse teeb ju Elering."

Elering asub seda kaaluma alles pärast Eesti Energia avalduse laekumist tuulepargi valmimise järel.