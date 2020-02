Ilmateenistus märgib lähipäevade prognoosis, et järjekordne Atlandi madalrõhkkond on Läänemere äärde tulekul, jõuab eelolevaks ööks Lõuna-Rootsi ja kolmapäeva päeval Gotlandi lähistele. Madalrõhkkonna eel liikuv sajuala jõuab teisipäeva õhtul Hiiu- ja Saaremaale ning mandri lõunaserva ja laieneb eeloleval ööl üle Eesti. Sajab lund, pärast keskööd muutub sadu Saaremaal ja Lõuna-Eestis vesisemaks ning vastu hommikut jääb nõrgemaks.

Lisanduvate sademete hulk on Lõuna- ja Kesk-Eestis 4-7 mm. Kesk-Eestis võib lumekiht tõusta 5 sentimeetrini, Lõuna-Eestis aga märjema lume tõttu paari-kolmesentimeetriseks. Põhja poole jõuab sadu alles vastu kolmapäeva hommikut.

Kolmapäeva päeval aeg-ajalt sajab – Hiiumaal ning mandri põhjapoolses osas (Virtsu-Vändra-Alatskivi joonest põhja pool) tihedat lund sajuhulgaga 5-8 mm, mis võib õhtuks maa katta 5-10-sentimeetrise lumekihiga. Pole välistatud, et põhjarannikul on sadu tihedamgi, lisaks võib tugev kirdetuul tuisku keerutada. Lõuna pool on sadu nõrgem ja vesisem – sajab lörtsi, sekka ka vihma.

Neljapäeval jääb madalrõhkkond Gotlandi lähisatele tiirlema ja selle servas sajab vahetevahel lund, Saaremaal ja Lõuna-Eestis ka lörtsi, kuid sadu on nõrgem ja lisanduv sadu tõstab lumekihi kõrgust vaid paar-kolm sentimeetrit.