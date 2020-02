Juba üle 25 aasta Kohtla-Järvel tegutseva tootmisettevõtte Elvarem juhatuse liikme Nikita Soroka sõnul otsisid nad kaua tänapäevast üüripinda, kus CNC metallilõikamistöid teha. "Me pigem üüriks, aga kuna turul ei ole midagi head pakkuda, siis otsustasime ise ehitada," ütles Soroka.

Ida-Virumaa programmi toel investeerib Elvarem Jõhvis uude tööstushoonesse ligemale miljon eurot. " Mingil määral teeme siin vana asja ka ehk siis hooldame tehaseid ja mähime mootoreid, aga põhirõhk on tööstuslik CNC detailide tootmine," rääkis Soroka uuest tehasest.

Seni Jõhvi äripargis neljal objektil tegutsevate logistika- ja äriettevõtete kõrval on Elvarem esimene tootmisettevõte. Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse sihtasutuse juhatuse liige Teet Kuusmik ütles, et nende tulek lisab pargile tublisti väärtust. "Tootmisettevõtted on meie jaoks alati väga hea tulemus, sest tööstusettevõtted loovad tavaliselt alati rohkem töökohti, palgatasemed on pisut kõrgemad kui äriteenindusettevõtetel," tõdes Kuusmik.

Elvaremi uus tootmishoone peaks valmima suve lõpuks. Senisele seitsmele töökohale lisandub uues hoones vähemat viis uut töökohta.