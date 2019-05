Ida-Virumaa tööstuspargid arenevad

Ida-Virumaa tööstusparkidest on edukaimana käima läinud Narva tööstuspark ning kolmas maja on kerkimas Jõhvi äripargis. Seni veel tühjana seisvas Kohtla-Järve keemiapargis on sel aastal oodata 300 inimesele töökoha andva metallitööstusettevõtte ehitamise algust.

Riigi ja nelja Ida-Virumaa omavalitsuse poolt üheksa aastat tagasi loodud sihtasutuse Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus tööstusparkidest on esimesed ettevõtted tööle asunud Narvas ja Jõhvis. Sel aastal peaks kopp maasse löödama Kohtla-Järve keemiapargis.

Mitte kõik pole Ida-Virumaa tööstusparkides soovitud kiirusel läinud. Näiteks Jõhvi äripargis eelmisel nädalal nurgakivi saanud 1,7 miljonit eurot maksma minev Vianori keskus pidi algsete plaanide kohaselt uksed avama juba eelmise aasta lõpus. Keskust arendava Deltacom Investi juhatuse liige Raivo Mererand ütles, et üheks protsessi venimise põhjuseks on keeruline olukord ehitusturul.

Vianori keskus on Jõhvi äripargi kolmas ehitis. Lähiajal on sinna kerkimas eritehnika müügimaja, toiduainetööstus ja metalliettevõte.

Ida-Virumaa Tööstusalade Arenduse juhatuse liige Teet Kuusmik nentis, et tööstus- ja äriparkidega on nii, et kui esimesed ettevõtted on uksed avanud, siis on tunda ka teiste investorite huvi tõusu.