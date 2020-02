Lätil on teada kolmapäeval lisaks Eestisse jõudnud koroonaviirusesse haigestunule Istanbulist Riiga lennanud 123 inimese nimed, kuid kui paljud neist on lätlased, pole veel selge. Haigestunu viibis Riias kaks ja pool tundi, üheski poes ega kohvikus ei käinud, küll aga sõitis väikebussiga bussijaama, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kellel neist, kes olid tolles lennukis või bussis, tekivad 14 päeva jooksul haigussümptomid, peaksid helistama 113 ja võetakse tarvitusele abinõud," ütles Läti haiguste kontrolli keskuse infektsiooniosakonna direktor Jurijs Perevoscikovs.

Viiruse leviku piirkondadest koju saabunud on pidanud seni helistama numbril 113, nende juurde sõitis kolmest inimest koosnev kiirabi eribrigaad ja toimetas nad infektsioonikeskusse kontrolli. Alates reedest muutub kord hõlpsamaks ja proove tehakse ka kodus. Esialgu toimib see kord Riias ja selle ümbruse suuremates linnades.

Läti tervishoiuministeeriumi riigisekretär ütles, et kui patsiendil pole väga kõrge palavik ja haigustunnused on leebed, sõidab tema juurde ühest meditsiinitöötajast koosnev kiirabibrigaad, kes võtab temalt kodus proovid

ja toimetab need ise laborisse.

Läti pöörab suurt tähelepanu ka inimeste teavitamisele ja soovitab kriisipiirkondadest saabunud lastel kindlasti kaks nädalat kodus olla, vanemale maksab riik kinni haiguslehe.



"Praeguses olukorras on avatus ja regulaarne teavitamine väga tähtsad. Me ei tohi hilineda teavitamisega meetmete osas, mida oleme tarvitusele võtnud. See on kriitiliselt tähtis," ütles Läti tervishoiuminister Ilze Vinkele.

Riia lennujaamas kehatemperatuuri mõõtma ei hakata, sest kahenädalase peiteaja tõttu ei pruugi see tulemust anda. Ka ei plaanita Eesti, Läti ja Leedu vahel tööle panna kontrollposte.