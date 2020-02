Regional Jet võttis uueks nimeks Xfly, liisib seitse uut lennukit

Regional Jeti juht Jan Palmer rääkis, et lennundusturul on jätkunud konsolideerumine, väikestele iseseisvatele kommerntslennuettevõtetele ruumi enam ei ole. Järjest olulisemaks muutub brändinimi, sest inimesed ostavad tuntud nimesid.

Tulevikus liigub lennupiletite müük järjest enam Google'isse, Amazoni, Ebay'sse ja muudesse globaalsetesse internetigigantidesse.

USA lennundusturust 45 protsenti on väikeste kohalike lennuoperaatorite kaetud, millest paljusid omavad aga suured kommertsoperaatorid.

Regional Jet teeb koostööd SAS-i ja LOT-iga. Ka Euroopas on suured kommertsoperaatorid rajanud endale väikeseid kohalikke operaatoreid, kes lühiliine veavad.

Regional Jet loodi 2015. aastal, ettevõte pakub regionaalseid lennuteenuseid teistele lennufirmadele. Ettevõttel on kommertslennuettevõtetega väga pikad, keskmiselt kuueaastased liinilepingud. Lepinguga on Regional Jeti lennukid ja meeskond teiste, suurte lennuoperaatorite teenistuses, oma kirju lendudel ei kasutata. Samuti ei otsusta ettevõte selle üle, kus ja millal lennata ega müü ise ka pileteid - see käib kõik lepinguliste kommertsoperaatorite tingimuste järgi.

Meeskonna leidmiseks kasutab Regional Jet värbamisagentuure ja lennuakadeemiaiad, pakkudes vastu motiveeritud meeskonnaga lennukeid, mis kannavad lepingupartnerite logosid.

Seda laadi koostööks on turul kõvasti potentsiaali, usub Palmer. Seetõttu kavatseb ka Regional Jet kasvada. Juba praegu on uusi lepinguid järgmisteks aastateks mahus umbes 150 miljonit eurot aastas. Praeguseks on "kriitiline mass" ületatud, nii et ettevõte muutub jätkusuutlikuks ja kasumlikuks selle mahu tulemusel. Turueeliseks on madal kulu, mida Tallinna kodubaas võimaldab. Ettevõte ehitab Tallinna Lennujaama ka oma angaari.

Mullustest majandustulemustest pole etetvõte valmis veel rääkima, kuid on teel kasumlikkuse poole, kinnitasid ettevõtte esindajad.

Regional Jeti lennukid ja meeskonnad sõidavad praegu Tallinnast kuue lennkiga, edaspidi kaheksaga.

Edaspidi, järgmise kuue kuu jooksul aga liisib ettevõte uut tüüpi, seitse Ebraer 190/195 lennukit.

Uus bränd

Seni ei ole ettevõttel selget, eristuvat brändi olnud. See on äriklientide seas tekitanud küsimust, kellega on tegu ning ka töötajatel pole selget arusaama, kelle heaks nad töötavad.

Regional Jeti eelkäija Nordica, mis tegutses kommertslennufirmana, oli turul hästi tuntud, nüüd aga on segadust palju, mis on teinud raskeks ka töötajate värbamise ning äripartnerid seevastu soovivad teenust osta täiesti neutraalselt ettevõttelt.

Ka lennukitel olid siiani kirjad, et lendu opereerib Nordica Regional Jet nt SAS-i heaks, mis tähendas kolme ettevõtte nime ühel lennukil.

See viis vajaduseni rebrändida Regional Jet. Ettevõte hakkab kasutama brändi Xfly, mis tähistab tundmatut faktorit, mida erinevate ettevõtete heaks töötamine endaga kaasa toob. Juriidiline nimi Regional Jet OÜ jääb samaks.

Uus nimi jääb eeskätt ettevõtte sisemiseks nimeks, mida tänavatel ja reklaamides nägema ei hakka. Samuti ei hakka seda nime kandma lennukid, sest nad kasutavad edasi oma partnerite nimesid, kelle heaks nad lendavad.