Uibo: maailma lennundus on šokis

"Ilma keerutamata võiks öelda, et kogu maailma lennundus on šokis. Sellist asja pole lennunduses varem kogetud. Alles paar nädalat tagasi oli kõik teisiti, lennunduses on olnud päris head ajad," ütles Uibo vastuseks saatejuht Andres Kuuse küsimusele, kui halb olukord lennunduses valitseb. Uibo sõnul kärbivad lennufirmad praegu 20 - 25 protsendi ulatuses, Aasias isegi 80 protsendi mahus.

Uibo rõhutas ka, et kuna tegemist on kriisi ja ettearvamatu olukorraga, siis ei ole teada, kuhu see võib välja viia. "Sellist kogemust varsemast pole, viirus ei ütle ette, mis juhtub, mis saab. Täna oleme selles faasis, et ei oska isegi plaane teha, kuna tänased plaanid homme enam ei kehti," rääkis ta.

Xfly annab Eestile võimaluse vajadusel lennuliine avada

Lepinguliste partnerite heaks lendav lennuoperaator Regional Jet, mis hiljuti teatas brändi Xfly kasutuselevõtust, jätab Eestile võimaluse avada siit uusi lennuliine, kui kriisi järel vähenevad oluliselt Tallinna ühendused teiste linnadega, rääkis Uibo.

Lennundusturul loeb suurus, kuna suuremad lennufirmad on stabiilsemad, selgitas Uibo ning lisas, et ettevõtted, kes veavad alla 10 miljoni reisija aastas, on praegu raskustes. "Oleme näinud pankrotte viimastel aastatel, toimub liikumine konsolideerumise poole. Ilmselt näeme lennunduses veel halbu uudiseid. See on nagu viirusega - see kahjustab eelkõige nõrgemaid inimesi. Sama on ka ettevõtetega," rääkis Uibo.

Tema sõnul on USA juba sama protsessi läbi teinud - turule jäävad ainult suured kaubamärgid ja Xfly-taolised väiksemad ettevõtted, mis aitavad neil teha regionaalseid lende.

"Me ei tea, mis pärast kriisi on. Me ei tea, kuidas lennufirmad hakkavad käituma. Kas Tallinn üldse mahub suurte lennufirmade vaatevälja. See kriis näitab, kui oluline on riigil hoida lendamisvõimekust. Eestil on see võimekus praegu Xfly näol olemas. Meil olemas võimalus siit liine püsti panna, kui turu olukord seda nõuab. Kui meil seda poleks, siis peaksime välismaalt hakkama tellima ja raha sinna viima," rääkis Xfly kommunikatsioonijuht.

Uibo kinnitusel on Xfly-l võimekus pakkuda suurtele lennuettevõtetele Eestist teenust ja seda atraktiivse hinnaga, kuna Xfly-l on Tallinnas kodubaas, siin elavad ettevõtte töötajad.

Lendajatel tasub uurida lennufirmade veebilehti

Uibo soovitas inimestel, kes peavad lähiajal kusagile lendama või on ostnud lennupileteid, jälgida lennufirmade kodulehti, sest neil on päris hea ja ülevaatlik info ja soovitused, mida teha. "Kui küsida, kas lennnata või mitte, siis tasub endalt küsida, kas ma peaksin lendama ja siis, mis olukord on selles riigis, kuhu lähen. Lennukis olemine, reis ise on minimaalne risk nakkusesaamise mõttes," ütles ta.

Uibo lükkas ümber inimeste väärarvamuse, et mõne haige korral lennukis on suur tõenäosus, et kõik saavad nakkuse. "Lennukites kasutatakse väga peeneid filtreid - nagu ka haiglate opetatsiooniruumides - ja need peaks nakkuse edasikandumise ära hoidma. Loomulikult, kui istute haige kõrval, kes köhib ja aevastab, siis on oht suurem. Aga et kõik nakatuvad, seda ei ole," kinnitas ta.

Tema sõnul on pardapersonali instrueeritud, kuidas käituda haigete reisijatega ning samuti on pardapersonali otsustada, kas lubada lennule mõni köhiv inimene. "Oleneb sellest, kuidas pardapersonal seda hindab, nemad teevad otsuse vastavalt olukorrale. Haige inimese avastamisel lennukis teavitatakse sellest lennuki kaprtenit, kes omakorda informeerib lennujuhtimiskeskust ja sealt edasi teavitatakse juba ka asjassepuutuvat lennujaama."

Igal juhul tuleb lennuotsuse tegemisel jälgida terviseorganisatsioonide soovitusi, rõhutas Uibo. "Täna ma loeks seda juba käsuks. Sellesse tuleb väga tõsiselt suhtuda," märkis ta.

Kui praeguseks on kriis haaranud lennundust, siis peagi jõuab see ka mujale - näiteks kui turist Tallinnasse ei tule, siis see on juba ka siinse pagari mure, tõdes Toomas Uibo.