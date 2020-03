New Yorgis jõustus keeld ühekordsetele kilekottidele

USA New Yorgi osariigis on kauplustel alates pühapäevast keelatud jagada klientidele ühekordseid õhukesi kilekotte, vahendas kohalik meedia.

Vastava seaduse allkirjastas mullu märtsis osariigi kuberner Andrew Cuomo.

Keskkonnakaitsjad on uut seadust ülistanud, kuid väikefirmade sõnul tõstab see ülekohtuselt nende kulusid, sest odavaid alternatiive pole.

Praegu kasutavad osariigi elanikud hinnanguliselt 23 miljardit kilekotti aastas.

New Yorgist saab California ja Oregoni järel kolmas USA osariik, mis plastkotid keelustab. De facto pole need lubatud ka Hawaiil, kus keelu on kehtestanud kõik maakonnad.

Californias on keeld vähendanud kilekottide kasutamist 72 protsendi võrra. Kuigi referendumil läks otsus läbi napilt ja osariigi elanikud on endiselt ses küsimuses lõhenenud, läks keelu jõustamine küllalt sujuvalt.

New Yorgi keskkonnakaitseamet ei kavatse siis hakata poode esimesest päevast saadik keelu rikkumise eest trahvima, vaid on käivitanud rahva harimise kampaania, paludes poodlejatel harjutada end korduvkasutatavate kottidega.

Enamik kauplusi kavatseb kehtestada klientidele viiesendise tasu paberkottide eest.