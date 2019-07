Uus-Meremaa keelustas ühekordsed kilekotid

"Uusmeremaalased on uhked oma riigi puhta ja rohelise maine pärast ja soovivad seda mainet kaitsta," ütles keskkonnaminister Eugenie Sage. "Sellele aitab kaasa ühekordsete kilekottide kasutamise lõpetamine."

Ettevõtteid, kes keeldu rikuvad, ootab kuni 100 000 Uus-Meremaa dollari (67 000 USA dollarit) suurune trahv.

Plastprügi on kasvav globaalne probleem ning umbes miljon lindu ja üle 100 000 mereimetaja saavad aastas vigastada või surevad plasti tõttu.

Uus-Meremaa seadus keelab õhukeste ühekordsete kilekottide kasutamise, kuid taaskasutatavad kotid on endiselt pubatud.

Mullu augustis vastuvõetud seadusel on jõustumisel väike mõju, kuivõrd riigi suuremad poeketid on sellistest kottidest juba vabatahtlikult loobunud.

Sage ütles, et vähemalt toob see taaskasutamise päevakorda.

"Keeld ei lähe piisavalt kaugele, kuid väga suurepärane on, et see käivitas arutelu," ütles ta Radio New Zealandile.

"Inimesed räägivad nüüd ühekordsest plastist ja sellest, kuidas neist vabaneda."

Briti Kuningliku Statistikaseltsi andmeil pole 90,5 protsenti plastjäätmetest kunagi taaskäideldud ja need on kas prügilates või looduses.

Juhul kui selle tootmine ja jäätmekäitlus praegusel kujul jätkuvad, suureneb ookeaniplasti kogus 2050. aastaks pea kaks korda 12 000 miljoni tonnini.

Uus-Meremaale sarnaseid keelde on ÜRO keskkonnaprogrammi andmeil kehtestanud üle 80 riigi.

Sage ütles, et Uus-Meremaa valitsus pühendab 40 miljonit Uus-Meremaa dollarit, et leida viis plastprügi taaskäidelda selle asemel, et see ülemere prügilatesse saata.

"Me oleme oma prügi liiga kaua mujale saatnud," ütles ta.

"Hiina ja teiste riikide keeldumine meie prügi vastuvõtmisest on äratuskell, mida me vajame," lisas ta.

Hiina võttis aastaid vastu suures koguses plastprügi teistest maailma riikidest, kuid sulges oma uksed selleks mullu, et oma keskkonda puhastada.